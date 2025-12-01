নতুন ওষুধ তৈরি হবে পেঁপে থেকে

পেঁপের মধ্যে থাকা পাপাইন নামের একটি বিশেষ এনজাইম ব্যবহার করে ক্যানসারসহ পাকস্থলী–সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসায় নতুন ওষুধ তৈরির চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা। উদ্ভিদ সাধারণত নিজস্ব প্রতিরক্ষার জন্য এনজাইম তৈরি করে। পাপাইনের মতো ল্যাটেক্স প্রোটিয়েজ পেঁপেগাছের পাতাকে শুঁয়োপোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। পেঁপে নিয়ে বিশেষ এই গবেষণা অ্যারাবিয়ান জার্নাল অব কেমিস্ট্রিতে প্রকাশিত হয়েছে।
পাপাইন এনজাইম নামের এই প্রাকৃতিক প্রোটিন কাজে লাগিয়ে নতুন ওষুধ তৈরির কাজ করছেন যুক্তরাষ্ট্রের পার্ডু ইউনিভার্সিটির প্রাণরসায়নবিজ্ঞানী বেঞ্জামিন আয়োদিপুপো বাবাওলা। তিনি জানান, পেঁপেগাছকে ফার্মাকোলজিক্যাল গবেষণার নতুন ভান্ডার বলা যায়। পাপাইন একটি সিস্টাইন প্রোটিয়েজ, যা একটি প্রোটিন কাটার এনজাইম। এটি সালফার বহনকারী একটি অ্যামিনো অ্যাসিড ব্যবহার করে। এই রাসায়নিক ধর্ম এটিকে উষ্ণ, জলীয় পরিস্থিতিতেও নির্ভুলভাবে পেপটাইড বন্ধন ভাঙতে সাহায্য করে। এর দুই-ডোমেন কাঠামোতে একটি সক্রিয় খাঁজ রয়েছে, যা অনেক প্রোটিন লক্ষ্যবস্তুর সঙ্গে খাপ খায়। এই শারীরিক বিন্যাসের কারণে খাদ্য ও বায়োমেডিকেল উভয় ক্ষেত্রেই কাজের সুযোগ আছে।
বেঞ্জামিন আয়োদিপুপো বাবাওলার তথ্যমতে, পাপাইন ১২২ থেকে ১৩৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় সক্রিয় থাকে। পাপাইন জলে দ্রবীভূত হয়। নির্দিষ্ট কিছু সহায়তাকারী যেমন অ্যামিনো অ্যাসিড ও চিলেটরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যুক্তিসংগতভাবে স্থিতিশীল থাকে।
প্রসঙ্গত, পাপাইন কোনো নতুন উপাদান নয়। এটি মাংস নরম করার উপাদানে পাওয়া যায়। এ ছাড়া কিছু পানীয় পরিষ্কার করতে ও ক্ষত নিরাময়ের জেলে ব্যবহার করা হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় কৃষি এলাকায় পেঁপে বেশ চাষ হয় বলে এর সরবরাহ বেশ স্থিতিশীল। আর তাই পেঁপের পাপাইন এনজাইম কম খরচে জৈব-প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহারের সুযোগ আছে।
