মানুষের ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা আসলে কত

ছোটবেলা থেকেই আমরা পড়ে এসেছি মানুষের পাঁচটি ইন্দ্রিয় হচ্ছে দেখা, শোনা, ঘ্রাণ, স্বাদ ও স্পর্শ। তবে যুক্তরাজ্যের লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ফিলোসফির পরিচালক ব্যারি স্মিথ দাবি করেছেন, মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয় নয়; বরং ২২ থেকে ৩৩টি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় রয়েছে।
ব্যারি স্মিথ জানান, অ্যারিস্টটল আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি এ–ও বলেছিলেন, পৃথিবী মাত্র পাঁচটি উপাদান দিয়ে তৈরি, যা আমরা এখন আর বিশ্বাস করি না। আধুনিক গবেষণা বলছে, আমাদের আসলে ডজনখানেক ইন্দ্রিয় রয়েছে। মানুষের প্রায় প্রতিটি কাজই বহু ইন্দ্রিয়নির্ভর। একটি ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যা অনুভব করি, তা অন্য ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা বা শোনার বিষয়কে প্রভাবিত করে। যেমন শ্যাম্পুর সুগন্ধ আপনার চুলের গঠন বা টেক্সচার অনুভবের পদ্ধতিতে প্রভাব ফেলে। গোলাপের সুগন্ধ চুলকে আরও রেশমি বা সিল্কি মনে করতে সাহায্য করে। লো ফ্যাট দইয়ের সুগন্ধ আপনার মস্তিষ্কে এমন সংকেত পাঠায়, যা দইটিকে আরও ঘন ও সুস্বাদু মনে করতে বাধ্য করে।
মানুষের এই বাড়তি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ইন্টারোসেপশন। গবেষকেরা একে লুকানো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে ডাকছেন। এটি আমাদের শরীরের ভেতরের সংকেতগুলো বুঝতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমেই আমরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শরীরের তাপমাত্রা ও হৃৎস্পন্দনের পরিবর্তন অনুভব করি। ইন্টারোসেপশন আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের এমন একটি প্রক্রিয়া, যা শরীরের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সচল রাখে। এটি মস্তিষ্ককে সংকেত দেয় কখন শ্বাস নিতে হবে, কখন রক্তচাপ কমে যাচ্ছে বা কখন শরীর কোনো সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এই ইন্দ্রিয়ের সমস্যা উচ্চ রক্তচাপ, দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতির সঙ্গে যুক্ত।
তালিকায় থাকা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইন্দ্রিয় হলো প্রোপ্রিওসেপশন। এর মাধ্যমেই আমরা না তাকিয়েও বুঝতে পারি, আমাদের হাত বা পা ঠিক কোন অবস্থানে আছে। স্বাদের ক্ষেত্রেও নতুন তথ্য জানিয়েছেন ব্যারি স্মিথ। তিনি জানান, আমরা যখন কোনো খাবারের স্বাদ নিই, তখন আসলে স্পর্শ, ঘ্রাণ ও স্বাদের মতো তিনটি বিষয় কাজ করে। জিব কেবল নোনতা, মিষ্টি, টক ও তেতো ভাব অনুভব করতে পারে। স্ট্রবেরি বা আম কিংবা মিন্টের স্বাদ আমরা ঘ্রাণ ও স্বাদের মিলিত প্রতিক্রিয়ায় অনুভব করি। ফলের স্বাদের জন্য জিবে আলাদা কোনো রিসেপ্টর নেই।
ব্যারি স্মিথ মনে করেন, আমাদের ইন্দ্রিয়ের এই জটিল কাজ সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে তিনি বলেন, পরের বার যখন আপনি বাইরে হাঁটবেন বা কোনো খাবার উপভোগ করবেন, তখন একটু সময় নিয়ে ভাবুন যে আপনার ইন্দ্রিয় কীভাবে একসঙ্গে কাজ করছে। এটি আপনাকে আপনার শরীরের ক্ষমতা সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন ও কৃতজ্ঞ করে তুলবে।
সূত্র: ডেইলি মেইল