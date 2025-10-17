মহাকাশে রহস্যময় বস্তুর খোঁজ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা

মহাকাশে বিশাল আকারের অদৃশ্য এক কৃষ্ণবস্তু শনাক্ত করেছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের দাবি, সূর্যের চেয়ে দশ লাখ গুণ বড় বস্তুটির পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। পৃথিবী থেকে প্রায় এক হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করা রহস্যময় বস্তুটি পূর্বে আবিষ্কার করা নিষ্ক্রিয় বামন ছায়াপথের চেয়ে ১০০ গুণ ছোট ডার্ক ম্যাটারের গুচ্ছ হতে পারে।
বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, রহস্যময় বস্তুটি কোনো আলো নিঃসরণ করে না বলে এটিকে খালি চোখে দেখা যায় না। তাই বিজ্ঞানীরা বস্তুটিকে শনাক্ত করেছেন গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়ায়, মহাবিশ্বের অদৃশ্য কৃষ্ণপদার্থের মহাকর্ষীয় প্রভাব তার পাশ দিয়ে যাওয়া দূরবর্তী বস্তুর আলোকে বাঁকিয়ে দেয়, আর তাতেই ধরা পড়ে অদৃশ্য বস্তুর উপস্থিতি।
রহস্যময় বস্তুটির বিষয়ে জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট অব অ্যাস্ট্রোফিজিকসের বিজ্ঞানী ডেভন পাওয়েল জানান, যেসব কৃষ্ণবস্তু কোনো আলো নিঃসরণ করে না, তাদের খুঁজে বের করা সত্যিই কঠিন। আমরা যেহেতু সরাসরি সেগুলো দেখতে পারি না, তাই দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলোকে একধরনের ‘ব্যাকলাইট’ হিসেবে ব্যবহার করে সেগুলোর মহাকর্ষীয় ছাপ খুঁজি। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই কৃষ্ণপদার্থ বিগ ব্যাংয়ের আগের সময় থেকে বিদ্যমান থাকতে পারে, যা আমাদের মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও প্রকৃতি বোঝার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে।
যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ক্রিস ফ্যাসনাচ্ট জানান, ‘আমাদের থেকে এত দূরে এত কম ভরের একটি বস্তু শনাক্ত করা সত্যিই বিশাল অর্জন। ডার্ক ম্যাটারের প্রকৃতি সম্পর্কে জানার জন্য এ ধরনের কম ভরের বস্তু শনাক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’
