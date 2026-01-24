শিল্পীর কল্পনায় ডাইনোসর
টি–রেক্স ডাইনোসরের নতুন রহস্য উন্মোচন

জাহিদ হোসাইন খান

প্রায় সাত কোটি বছর আগে পৃথিবীতে রাজত্ব করা টাইরানোসরাস রেক্স বা টি–রেক্স ডাইনোসরের নতুন রহস্য উন্মোচনের দাবি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা স্টেট ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর হেলথ সায়েন্সেসের বিজ্ঞানীরা। টি–রেক্স ডাইনোসরের জীবাশ্ম নিয়ে পরিচালিত নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, টি–রেক্স প্রায় ৪০ বছর বয়স হওয়ার আগে পূর্ণাঙ্গ আকার ধারণ করত না। তারা কয়েক দশক ধরে ধীরে ধীরে ও ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেত। নতুন এই তথ্য প্রাগৈতিহাসিক শিকারি প্রাণীটির জীবনকাল সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা বদলে দিয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাচীনতম টি–রেক্স সম্ভবত ৪০ বছরের বেশি সময় বেঁচে থাকত। তারা একটি দীর্ঘ কৈশোর উপভোগ করত এবং মধ্যবয়স পর্যন্ত বড় ও শক্তিশালী হতে থাকত। এই আবিষ্কারের আগে বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করতেন, টি–রেক্স ২৫ বছর বয়সের মধ্যেই বেড়ে ওঠা থামিয়ে দেয়। হাড়ের গ্রোথ রিং বা বৃদ্ধি বলয় গণনার পুরোনো পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে ওই ধারণা তৈরি হয়েছিল। নতুন গবেষণায় বিজ্ঞানীরা এই ডাইনোসরের পায়ের হাড়ের জীবাশ্ম কেটে বিশেষ আলোয় পর্যবেক্ষণ করেছেন। গাছের বর্ষবলয়ের মতো হাড়ের ভেতরে লুকিয়ে থাকা এই রিং প্রতিবছর বৃদ্ধির হার কমে যাওয়া রেকর্ড করে রাখে।

পিয়ারজে সাময়িকীতে প্রকাশিত এই গবেষণায় দেখা গেছে, হাড়ের ভেতরের প্রতিটি রিং এক বছরের জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে। গাঢ় রেখা বৃদ্ধির পূর্ণ বিরতি ও অস্পষ্ট রেখা বৃদ্ধির মন্থর গতি নির্দেশ করে। গবেষণার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা স্টেট ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর হেলথ সায়েন্সেসের বিজ্ঞানী নাথান মাইরভোল্ড জানান, মন্টানা ও নর্থ ডাকোটার বিভিন্ন জাদুঘর থেকে সংগ্রহ করা ১৭টি টি–রেক্স নমুনার ওপর এই পরীক্ষা চালানো হয়। এর মধ্যে জেন ও পিটি নামের দুটি পরিচিত ডাইনোসরও ছিল।

গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, টি–রেক্স আগের ধারণার চেয়ে অনেক ধীরগতিতে বাড়ত। পূর্ণ আকার পেতে তাদের ৩৫ থেকে ৪০ বছর সময় লাগত। ১৪ থেকে ২৯ বছর বয়সের মধ্যে তাদের বৃদ্ধির গতি ছিল সবচেয়ে বেশি। এ সময় তাদের ওজন বাড়ত বছরে ৮০০ থেকে ১ হাজার ২০০ পাউন্ড পর্যন্ত। এরপর পরবর্তী ১০ থেকে ১৫ বছর ধরে ধীরে ধীরে ওজন ও আকার বাড়ত টি–রেক্স ডাইনোসরের।

সূত্র: ডেইলি মেইল

