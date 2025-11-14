বিড়াল আকৃতির ডাইনোসর আবিষ্কার

যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো অঙ্গরাজ্যে বিড়াল আকৃতির একটি নতুন ডাইনোসর প্রজাতির সন্ধান মিলেছে। এর নাম রাখা হয়েছে এনিগমাকার্সর মলিবর্থোইকে। ধারণা করা হচ্ছে, দ্রুতগামী তৃণভোজী ডাইনোসরটি জুরাসিক যুগের ছোট প্রজাতি হিসেবে বসবাস করত। কলোরাডোর মরিসন ফরমেশনে পাওয়া গেছে ডাইনোসরটি।
বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, প্রাণীটি দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন ফুট ছিল। দ্রুত ও ক্ষিপ্র এক তৃণভোজী ছিল। দৈত্যাকার সব শিকারি প্রাণীদের মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য সম্পূর্ণরূপে গতির ওপর নির্ভরশীল ছিল। ১৫ কোটি বছর আগে জুরাসিক সময়ে বন্যাবিধৌত সমভূমিতে বেঁচে ছিল তারা। এমন জীবাশ্ম আবিষ্কারের ঘটনাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ২০২১-২০২২ সালের মধ্যে কলোরাডোর একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে তা যুক্তরাজ্যের গবেষকেরা পর্যবেক্ষণ করেন।
লন্ডনের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের প্রধান গবেষক সুসানাহ মেইডমেন্ট বলেন, ডাইনোসরটির নামের মধ্যেই এর গল্পের অংশ লুকিয়ে আছে। এর গণ নাম এনিগমাকার্সর শব্দের অর্থ রহস্যময় দ্রুতগামী। দ্রুত ছুটতে পারত দেখে এমন নাম দেওয়া হয়েছে। রয়্যাল সোসাইটি ওপেন সায়েন্সে প্রকাশিত গবেষণায় বলা হয়েছে, বিড়াল আকৃতির ডাইনোসরের ফিমার, টিবিয়া ও গোড়ালির কাঠামোর অনুপাত দেখে বোঝা যায়, এটি দ্রুত ও ক্ষিপ্র একটি প্রাণী। খোলা সমভূমিতে গতির সঙ্গে টিকে থাকার জন্য এটি পুরোপুরি অভিযোজিত ছিল। গতিই ছিল তার প্রধান প্রতিরক্ষা।
বিগত এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে মরিসন ফরমেশন থেকে পাওয়া ছোট উদ্ভিদ ভোজী ডাইনোসর ন্যানোসর হিসেবে পুরোনো ও বিস্তৃত নামের আওতায় শ্রেণিবদ্ধ করা হচ্ছে। জীবাশ্মবিদ পল ব্যারেট ও সুসানাহ মেইডমেন্টের গবেষণা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। নতুন ডাইনসোরের কোমর, পা, বাহু ও মেরুদণ্ড এককভাবে সংরক্ষিত থাকায় নতুন তথ্য জানার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এর শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ডাইনোসরটি চীনের ছোট জুরাসিক ডাইনোসর ইয়ানডসরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এই আবিষ্কার নিওঅরনিথিসচিয়ান নামে পরিচিত আদি পাখির মতো তৃণভোজীদের মধ্যে একটি বৃহত্তর সংযোগের ইঙ্গিত দেয়।
প্রায় ১৫ কোটি বছর পুরোনো মরিসন ফরমেশন বিড়াল আকৃতির ডাইনোসর ছাড়াও অ্যাপাটোসর, স্টেগোসর ও আল্লোসরে মতো বিশাল ডাইনোসরের জীবাশ্মের জন্য বিখ্যাত। সেই এলাকায় বিশাল ডাইনোসরদের সঙ্গী ছোট ও দ্রুত তৃণভোজীরাও বাস করত। তারা ঘন গাছপালার মধ্যে দিয়ে ছুটে চলত। নিচু এলাকার গাছপালা ছিল তাদের আহার। একজন মানুষের হাঁটু পর্যন্ত উচ্চতার এমন একটি ছোট প্রাণীর জন্য শিকারি ও বিশাল সরোপডদের ছায়ায় জীবন ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। ক্ষিপ্রতা, সতর্কতা ও দ্রুতগতির কারণে তারা দীর্ঘদিন টিকে ছিল।
জীবাশ্মটি থ্রিডি স্ক্যান করে আরও তথ্য জানার কাজ চলছে। ডিজিটাল প্রতিলিপিতে পেশি সংযুক্তির চিহ্ন, হাড়ের গঠন, শরীর বৃদ্ধির রেখাসহ এক মিলিমিটারের চেয়েও সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। অধ্যাপক মেইডমেন্ট বলেন, ‘ছোট ডাইনোসরদের প্রায়ই হিসেবে ধরা যায় না। এখনো অনেক ডাইনোসর রয়েছে বলে আমাদের ধারণা।’
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া