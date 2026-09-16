পৃথিবীর তলদেশে লুকিয়ে আছে পানির বিশাল ভান্ডার

পৃথিবীর বুকে প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পানির ভূমিকা অপরিসীম। ভূত্বকের গভীরে টেকটনিক প্লেটের নড়াচড়া ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণেও পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি এক গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১ হাজার ৮০০ মাইল নিচে থাকা গভীর ভূগর্ভে পানির বিশাল ভান্ডার লুকিয়ে থাকতে পারে। ইউনিভার্সিটি অব লিডসের ভূবিজ্ঞানী আলফ্রেড উইলসন জানান, পানিই পৃথিবীর বাসযোগ্যতার মূল চাবিকাঠি। তবে এই পানি কীভাবে গ্রহের ম্যানটেল স্তরে পৌঁছাল, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলছে। গ্রহ সৃষ্টির সময় উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে পানি এসেছিল বলে একদল গবেষক মনে করেন। আবার অনেকে মনে করেন পরবর্তী সময়ে কোনো প্রক্রিয়ায় শুকনা ম্যানটেল পানিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
গবেষণায় দেখা গেছে, পানি সম্ভবত ম্যানটেল এবং তরল বহিঃস্থ কোরের সীমানার কাছাকাছি অবস্থান করছে। ভূকম্পন পরীক্ষার মাধ্যমে এই এলাকায় অতি কম বেগের অঞ্চল বা আল্ট্রালো ফেলোসিটি জোনের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। ম্যানটেলের নিচের অংশে থাকা খনিজগুলো সাধারণত শুষ্ক প্রকৃতির হয়ে থাকে। তবে চরম তাপমাত্রা ও চাপে খনিজগুলোর ভেতরে পানি আটকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
গবেষণার অংশ হিসেবে বিজ্ঞানীরা লেজার হিটেড ডায়মন্ড আনভিল সেল ব্যবহার করে চরম তাপমাত্রা ও চাপ তৈরি করেন। এই পরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা দুটি নতুন আয়রন অক্সিহাইড্রোক্সাইড শনাক্ত করেছেন। এই বিশেষ খনিজ বিপুল পরিমাণ পানি আটকে রাখতে সক্ষম। স্বল্প পরিমাণ হাইড্রোজেন উপস্থিত থাকলেও এই খনিজগুলো স্থিতিশীল থাকতে পারে বলে পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হয়েছে।
বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোনো বিশাল সমুদ্রের মতো তরল পানি সরাসরি জমা নেই। খনিজের সঙ্গে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে এই পানি ভূগর্ভে সংরক্ষিত রয়েছে। ভারী ও ঘন হওয়ায় পৃথিবীর শুরুর দিকে এই জলবাহী খনিজগুলো কোরের সীমানার দিকে ডুবে গিয়েছিল। ম্যানটেল স্রোতের টানে এই জল আবার ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসতে পারে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বা প্লুমের মাধ্যমে এই পানি একসময় ভূত্বকে ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।
জার্মানির ইউনিভার্সিটি অব বায়রয়তের খনিজ পদার্থবিদ লিওনিড ডব্রোভিনস্কি জানান, সামান্য পরিমাণ হাইড্রোজেনও এই পানিসমৃদ্ধ খনিজ তৈরিতে যথেষ্ট। তবে এই খনিজে ঠিক কী পরিমাণ পানি রয়েছে, তা এখনো পুরোপুরি স্পষ্ট নয়।
সূত্র: সায়েন্স অ্যালার্ট