জেমিনি চ্যাটবট ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন প্রম্পট ও তথ্য সংগ্রহ করবে গুগল, তবে...

গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির জেমিনি চ্যাটবট এখন জিমেইলসহ গুগলের বিভিন্ন সেবায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যবহার করা যায়। শুধু তা–ই নয়, চাইলে ছবি থেকে সরাসরি ভিডিও তৈরির পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানার সুযোগ থাকায় অনেকেই নিয়মিত জেমিনি চ্যাটবট ব্যবহার করেন। কিন্তু জেমিনি চ্যাটবট ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন প্রম্পট ও তথ্য সংগ্রহ করে প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গুগল। এ জন্য নতুন নীতিমালাও প্রণয়ন করেছে প্রতিষ্ঠানটি। আগামী ২ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হতে যাওয়া এই নীতিমালায় বলা হয়েছে, ব্যবহারকারীরা চাইলে জেমিনি চ্যাটবটের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম বন্ধ রাখতে পারবেন।
বর্তমানে জেমিনি চ্যাটবটে ‘জেমিনি অ্যাপস অ্যাকটিভিটি’ অপশনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের চ্যাট, আপলোড ও নির্দেশনার তথ্য সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। আগামী সেপ্টেম্বর থেকে এ সেটিংসের নাম হবে ‘কিপ অ্যাকটিভিটি’। অপশনটি বন্ধ করে দিলে ভবিষ্যতে ব্যবহারকারীদের কোনো প্রম্পট ও কথোপকথনের তথ্য এআই প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা হবে না। পাশাপাশি চাইলে পুরোনো তথ্যও মুছে ফেলা যাবে।
গুগলের তথ্যমতে, জেমিনি চ্যাটবটের কিপ অ্যাকটিভিটি অপশনের কার্যক্রম বন্ধের জন্য প্রথমে কম্পিউটার থেকে জেমিনিডটগুগলডটকম ওয়েবসাইটে গিয়ে সাইন ইন করতে হবে। এরপর বাঁ দিকের মেনুতে থাকা ‘সেটিংস অ্যান্ড হেল্প’ থেকে ‘অ্যাকটিভিটি’ অপশন নির্বাচন করে জেমিনি অ্যাকটিভিটি বন্ধ করতে হবে। একাধিক গুগল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করলে প্রতিটি অ্যাকাউন্টে আলাদাভাবে একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। স্মার্টফোনে এ প্রক্রিয়া আরও সহজ। জেমিনি অ্যাপ খুলে প্রোফাইল আইকনে চাপ দিলে ‘জেমিনি অ্যাপস অ্যাকটিভিটি’ অপশন পাওয়া যাবে। সেখান থেকে সেটিংস বন্ধ করার পাশাপাশি পুরোনো তথ্যও মুছে ফেলা যাবে।
প্রসঙ্গত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রশিক্ষণের জন্য অসংখ্য তথ্যের প্রয়োজন হয়। ফলে শুধু অনলাইনে থাকা তথ্য দিয়ে ভালোমানের প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয় না। এ কারণেই ব্যবহারকারীদের সঙ্গে কথোপকথনের তথ্য সংগ্রহ করে নিজেদের এআই চ্যাটবটকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান। তবে অনেকেই স্বাস্থ্য, আর্থিক পরিকল্পনা বা ব্যক্তিগত নানা বিষয়ে চ্যাটবট ব্যবহার করেন। ফলে তথ্যগুলো প্রকাশ পেলে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নষ্টের আশঙ্কা থাকে।
সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে