একে অপরকে প্রদক্ষিণ করা দুটি ব্ল্যাকহোলের ছবি তুলেছেন বিজ্ঞানীরা

পৃথিবী থেকে প্রায় ৫০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে থাকা ওজে২৮৭ গ্যালাক্সির কেন্দ্রে একে অপরকে প্রদক্ষিণ করা দুটি ব্ল্যাকহোলের (কৃষ্ণগহ্বর) ছবি তুলেছেন ফিনল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব টারকুর বিজ্ঞানী মাউরি ভালটোনেনের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, এত দিন শুধু একক সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলের ছবি তোলা গেলেও এবারই প্রথম মহাকাশে একে অপরের কক্ষপথে আবদ্ধ দুটি ব্ল্যাকহোলের ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে।
দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানীরা সন্দেহ করতেন, ওজে২৮৭ গ্যালাক্সির ভেতরে দুটি ব্ল্যাকহোল লুকিয়ে রয়েছে। সেই দুটি ব্ল্যাকহোল আলাদাভাবে দেখার মতো শক্তিশালী টেলিস্কোপ এত দিন ছিল না। এ জন্য বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর অ্যানটেনার সঙ্গে চাঁদ থেকে প্রায় অর্ধেক দূরত্বে অবস্থিত একটি স্যাটেলাইটকে একত্র করে কার্যকরভাবে পৃথিবীর চেয়ে ১৫ গুণ বড় একটি রেডিও টেলিস্কোপ তৈরি করেন। সেই টেলিস্কোপের মাধ্যমে তোলা হয় এই ছবি।
একে অপরকে প্রদক্ষিণ করা দুটি ব্ল্যাকহোলের বিষয়ে বিজ্ঞানী মাউরি ভালটোনেন বলেন, ‘এই প্রথমবার আমরা একে অপরের চারপাশে প্রদক্ষিণ করা দুটি ব্ল্যাকহোলের ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছি। কোয়াসার ওজে২৮৭–এর কেন্দ্রে এই ব্ল্যাকহোল দুটি অবস্থিত। একটি অত্যন্ত উজ্জ্বল গ্যালাকটিক কোর আছে সেখানে। ব্ল্যাকহোল নিজে কোনো আলো নির্গত করছে না। ব্ল্যাকহোলে থাকা গ্যাস ও ধূলিকণা এত গরম হয়ে যায় যে তারা বিপুল পরিমাণে বিকিরণ তৈরি করে।’
একে অপরকে প্রদক্ষিণ করা দুটি ব্ল্যাকহোলের মধ্যে ছোট কৃষ্ণগহ্বরটি বৃহৎ সঙ্গীর চারপাশে ঘোরার সময় উচ্চ শক্তির কণার জেট নিক্ষেপ করছে। বিজ্ঞানী অধ্যাপক ভালটোনেন জানিয়েছেন, ওজে২৮৭ বিশেষ একটি বস্তু। সেখানে দুটি ব্ল্যাকহোল একে অপরের চারপাশে ১২ বছরের ব্যবধানে প্রদক্ষিণ করছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা অনেক বছর নিশ্চিত থাকা সত্ত্বেও কোয়াসারের অভ্যন্তরে দুটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল লুকিয়ে থাকার বিষয়টি প্রমাণ করতে কয়েক দশক সময় লেগেছে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া ও ডেইলি মেইল