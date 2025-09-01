কারণ তাপপ্রবাহ, মানুষ কি দ্রুত বুড়িয়ে যাচ্ছে

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে ঘন ঘন তাপপ্রবাহ বাড়ছে। এতে মানুষের জীবন বেশ দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। তাপপ্রবাহের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ছে মানুষের শরীরের ওপর। বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখেছেন, অত্যধিক তাপমাত্রার সংস্পর্শে এলে মানবদেহের জৈবিক প্রক্রিয়া দ্রুত বার্ধক্যের মতো আচরণ করে। এতে একজন মানুষকে তার প্রকৃত বয়সের আগেই শারীরিকভাবে বুড়িয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে।
আমাদের বয়সকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। ক্যালেন্ডারের বয়স আর জৈবিক বয়স। ক্যালেন্ডার বয়স হিসেবে আমাদের জন্মতারিখ গণনা করা হয়। আর জৈবিক বয়স হলো শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কতটা কর্মক্ষম বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে তার একটি পরিমাপ। যখন জৈবিক বয়স ক্যালেন্ডার বয়সের চেয়ে বেশি হয় তখন বিজ্ঞানীরা তাকে জৈবিক বয়স বৃদ্ধি বলেন। এই বৃদ্ধি সাধারণত বিভিন্ন রোগ ও অকাল মৃত্যুর ঝুঁকির সঙ্গে সরাসরি–সম্পর্কিত বলে জানান বিজ্ঞানীরা। হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী সিইই চেন এমনই একটি গবেষণার নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাইওয়ানের ২৪ হাজার ৯২২ জন প্রাপ্তবয়স্কের স্বাস্থ্য তথ্য বিশ্লেষণ করে তাপপ্রবাহের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। যত বেশি দিন মানুষ তাপপ্রবাহের মধ্যে থাকে ততই তার দ্রুত জৈবিক বয়স বাড়ে।
অস্ট্রেলিয়ার ম্যাকুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী পল জে বেগস বলেন, ‘গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, তাপপ্রবাহের সংস্পর্শে এলে আমাদের বার্ধক্যের গতি বেড়ে যায়। তাপ শারীরিক চাপ তৈরি করে। অতিরিক্ত তাপমাত্রায় শরীরের কোষ একধরনের চাপ অনুভব করে ও তা মোকাবিলা করার চেষ্টা করে। একটানা তাপের কারণে চাপ বাড়ে ও ডিএনএর ক্ষতি হয়। এই ক্ষতি শরীরের বিভিন্ন টিস্যু ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর প্রভাব ফেলে।’
বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন শারীরিক বিষয় যেমন প্রদাহ, রক্তচাপ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যকারিতা পরিমাপ করে জৈবিক বয়স হিসাব করেছেন। তাঁরা দেখেছেন, যেসব ব্যক্তি বেশি তাপপ্রবাহের শিকার হয়েছেন, তাঁদের জৈবিক বয়স অন্যদের তুলনায় বেশি। প্রতিটি তাপপ্রবাহের কারণে জৈবিক বয়স ০.০২৩ থেকে ০.০৩১ বছর পর্যন্ত বেড়ে যায়। গড়ে ৮ থেকে ১১ দিনের অতিরিক্ত জৈবিক বার্ধক্য যোগ হচ্ছে। গবেষণায় আরও দেখা যায়, এই দিনের সংখ্যা বার্ধক্য বাড়ানোর জন্য বেশি দায়ী। গবেষণার ফলাফল নেচার ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রেও একই ধরনের গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত তাপের সঙ্গে জৈবিক বয়স বৃদ্ধির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। তাপপ্রবাহের ঝুঁকি কমাতে অনেকেই শীতাতপনিয়ন্ত্রণ বা এসি ব্যবহার করেন। এতে বাইরের তাপমাত্রা আরও বেড়ে যায়।
