শুক্র গ্রহের কক্ষপথের ভেতরে লুকিয়ে থাকা গ্রহাণুর সন্ধান

শুক্র গ্রহের কক্ষপথের ভেতরে লুকিয়ে থাকা ৭০০ মিটার প্রশস্ত এক গ্রহাণুর সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। নতুন আবিষ্কৃত গ্রহাণুটির নাম দেওয়া হয়েছে ২০২৫ এসসি৭৯। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, দ্রুতগতির গ্রহাণুটি ১২৮ দিনে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে থাকে। শুক্র গ্রহের কক্ষপথে শনাক্ত করা দ্বিতীয় গ্রহাণু এটি।
যুক্তরাষ্ট্রের কার্নেগি ইনস্টিটিউশন ফর সায়েন্সের বিজ্ঞানী স্কট এস শেপার্ড ২৫ সেপ্টেম্বর চিলিতে থাকা ব্লাঙ্কো ৪-মিটার টেলিস্কোপে ডার্ক এনার্জি ক্যামেরা ব্যবহার করে গ্রহাণুটি প্রথম শনাক্ত করেন। বিজ্ঞানী শেপার্ড জানান, গ্রহাণুটি শুধু ভোর বা সন্ধ্যার সময় দৃশ্যমান হয়। আর তাই এ ধরনের গ্রহাণু আবিষ্কার করা অত্যন্ত কঠিন।
শুক্র গ্রহের কক্ষপথ থাকা গ্রহাণুটি সূর্যের আলোর কারণে পৃথিবী থেকে সহজে দেখা যায় না। আর তাই পরবর্তী সময়ে জেমিনি ও ম্যাগেলান টেলিস্কোপের সহায়তায় গ্রহাণুটির অস্তিত্ব নিশ্চিত করেছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, বেশির ভাগ গবেষণায় রাতের অন্ধকারে গ্রহাণু খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু যেসব গ্রহাণু সূর্যের কাছাকাছি লুকিয়ে থাকে, তা কেবল গোধূলির সময় দেখা যায়। তখন সূর্য সবেমাত্র উঠতে বা ডুবতে থাকে।
বিজ্ঞানী শেপার্ডের ধারণা, ২০২৫ এসসি৭৯ নামের গ্রহাণুটি যদি গ্রহের মহাকর্ষীয় প্রভাবে পৃথিবীর কক্ষপথে চলে আসে, তবে তা মারাত্মক সংঘর্ষের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। গ্রহাণুটি বর্তমানে সূর্যের পেছনের দিকে অবস্থান করছে। আর তাই আগামী কয়েক মাস গ্রহাণুটিকে টেলিস্কোপের মাধ্যমে দেখা যাবে না।
সূত্র: এনডিটিভি