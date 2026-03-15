মানুষের আদেশ পালন করতে পারে যে বন্য পাখি

রুক নামের কাকজাতীয় এক বন্য গায়ক পাখি মানুষের মুখের কথা শুনে বিভিন্ন কাজ করতে পারে বলে জানিয়েছেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ফ্রান্সেসকা এম করনেরো। তাঁর মতে, এই আবিষ্কার বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এত দিন ধারণা করা হতো, কেবল কুকুর বা পোষা প্রাণীরাই মানুষের ভাষা বুঝতে পারে। কিন্তু লিও নামের এই রুক প্রমাণ করেছে, বন্য পাখিরাও মানুষের গলার স্বর শুনে নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে। অ্যানিমেল কগনিশন সাময়িকীতে এই গবেষণা ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।
গবেষণায় দেখা গেছে, লিও মানুষের চোখের ইশারা বা ঠোঁটের নড়াচড়া না দেখেও কেবল শব্দের ওপর ভিত্তি করে সঠিক প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। লিও মূলত তিনটি প্রধান মৌখিক নির্দেশ রপ্ত করেছে। ইংরেজিতে স্পিক বা বলো শব্দ শুনলে সে ডাক দেয়। কাম হেয়ার বা এখানে এসো শুনলে সে কাছে আসে। ওয়েট বা অপেক্ষা করো শুনলে সে খাবারের জন্য অপেক্ষা করে। প্রশিক্ষক চোখে সানগ্লাস পরে থাকলে বা মুখ ঢেকে রাখলেও লিও ভুল করেনি। এমনকি ১৫টি পরীক্ষার মধ্যে ১৩টিতেই সে নির্ভুলভাবে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে আদেশ পালন করেছে। তবে যখন সরাসরি মানুষের কণ্ঠের বদলে ফোনের রেকর্ডিং শোনানো হয়, তখন সে কিছুটা খেই হারিয়ে ফেলে। এটি প্রমাণ করে, প্রাণীরা যান্ত্রিক শব্দের চেয়ে সরাসরি মানুষের গলার স্বরের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলো বেশি ভালোভাবে ধরতে পারে।
গবেষণার একটি বড় দিক ছিল লিওর স্মৃতিশক্তি। প্রশিক্ষণে ছয় মাসের বিরতি দেওয়ার পরও লিও তার শেখা নির্দেশগুলো ভুলে যায়নি। এটি নির্দেশ করে যে তার এই শেখা বিষয়টি কেবল সাময়িক কোনো কৌশল ছিল না; বরং তা দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতিতে জমা ছিল। সাধারণত কুকুরকে এ ধরনের গবেষণার মানদণ্ড ধরা হয়। কারণ, তারা মানুষের সঙ্গে হাজার বছর ধরে বসবাস করছে। কিন্তু রুক একটি বন্য গায়ক পাখি। লিও কোনো মানুষের পরিবারে বড় হয়নি, বরং সে একটি বড় খাঁচায় অন্য পাখিদের সঙ্গেই বড় হয়েছে। এর ফলে প্রমাণিত হয় যে মানুষের ভাষা বা নির্দেশ বোঝার জন্য কোনো প্রাণীকে গৃহপালিত হওয়া বাধ্যতামূলক নয়।
রুক এবং কাকজাতীয় পাখি আগে থেকেই তাদের বুদ্ধিমত্তার জন্য পরিচিত। আগের বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, কাক নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্টসংখ্যক ডাক দিতে পারে। যদিও লিওর সাফল্য চমকপ্রদ, তবে গবেষকেরা সতর্ক করেছেন যে এই পরীক্ষায় কেবল একটি পাখিই সফলভাবে সব ধাপ সম্পন্ন করেছে। এ ছাড়া লিও শব্দ দিয়ে পৃথিবীকে বর্ণনা করতে শেখেনি। এই ফলাফল এখন গবেষকদের উৎসাহিত করছে অন্যান্য বন্য প্রাণীর ওপর একই ধরনের পরীক্ষা চালাতে।
সূত্র: আর্থ ডটকম