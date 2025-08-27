বিশাল এক গ্রহাণু পৃথিবীর পাশ দিয়ে ছুটে যাবে আজ

রাতের আকাশ দেখতে শান্ত মনে হলেও সেখানে হাজার হাজার মাইল গতিতে ছুটে চলছে মহাকাশের নানা ধরনের বস্তু। আর তাই গতিশীল এ মহাবিশ্বে মাঝেমধ্যেই নানা ধরনের গ্রহাণু আমাদের পৃথিবীর পাশ দিয়ে ছুটে যায়। আজ বুধবার রাতে ‘২০২৫পিএম২’ নামের একটি গ্রহাণু পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে ছুটে যাবে। প্রায় ১৯০ ফুট বা ৫৮ মিটার ব্যাসের গ্রহাণুটি ঘণ্টায় প্রায় ৪১ হাজার ৩৯০ মাইল গতিতে ছুটে চলছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার বিজ্ঞানীরা।
২০২৫পিএম২ গ্রহাণুটি প্রায় ২৩ লাখ ১০ হাজার মাইল দূর থেকে পৃথিবীকে অতিক্রম করবে। আমাদের জগতের মানদণ্ড অনুসারে এই দূরত্ব বিশাল হলেও এই দূরত্বকে তুলনামূলকভাবে কাছাকাছি বলে মনে করা হয়। কক্ষপথের গতিবিদ্যা সম্পর্কে জানা ও আমাদের গ্রহের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য গ্রহাণুটির গতিপথের ওপর নজর রাখা হচ্ছে।
বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, ২০২৫ পিএম২ গ্রহাণুর কক্ষপথ পৃথিবীর কাছাকাছি একটি পথ অনুসরণ করছে। চাঁদ প্রায় ২ লাখ ৩৮ হাজার ৯০০ মাইল দূর থেকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। সেই হিসেবে এই গ্রহাণুর দূরত্ব চাঁদের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেশি। মহাকর্ষীয় প্রভাব বা অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সংঘর্ষের কারণে যদি গতিপথ পরিবর্তন হয় তবে এমন ছোট গ্রহাণু আমাদের পৃথিবীর ওপরে উল্লেখযোগ্য প্রভাব তৈরি করতে পারে।
২০২৫পিএম২ গ্রহাণুটি পৃথিবীর কাছাকাছি থাকা অ্যাটেন গ্রহাণু গোষ্ঠীর অন্তগত। এ ধরনের গ্রহাণু পৃথিবীর কাছাকাছি আসা বস্তু হিসেবে পর্যবেক্ষণ করা হলেও পৃথিবীর সঙ্গে সংঘর্ষের আশঙ্কা কম।
