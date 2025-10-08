বিজ্ঞানীদের অজান্তে পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে চলে গেল ছোট এক গ্রহাণু

মহাবিশ্বের অনেক রহস্য। সেই সব রহস্যের শেষ কোথায়, কেউ জানে না। তাই আমাদের পৃথিবীর কাছাকাছি আসতে যাওয়া গ্রহাণুর ওপর নিয়মিত নজর রাখেন বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা। তবে বিজ্ঞানীদের অজান্তেই ১ অক্টোবর আকারে বেশ ছোট একটি গ্রহাণু মাত্র ৪২৮ কিলোমিটার দূর থেকে পৃথিবী অতিক্রম করেছে। মহাকাশে থাকা বেশ কিছু স্যাটেলাইটের চেয়েও পৃথিবীর কাছাকাছি এসেছিল গ্রহাণুটি। মজার ব্যাপার হলো, নাসা বা অন্য কোনো মগাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠানও আগে থেকে জানত না যে এ রকম একটা কিছু পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে।
বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, ‘২০২৫ টিএফ’ নামের গ্রহাণুটি সম্প্রতি খুব কাছ থেকে পৃথিবী অতিক্রম করেছে। অনেকটা কিছু বোঝার আগেই গ্রহাণুটি পৃথিবীর খুব কাছে চলে এসেছিল। ১ অক্টোবর অ্যান্টার্কটিকার ঠিক ৪২৮ কিলোমিটার ওপর দিয়ে উড়ে যায় গ্রহাণুটি। ১ থেকে ৩ মিটার চওড়া গ্রহাণুটি পৃথিবীকে অতিক্রমের কয়েক ঘণ্টা পর ক্যাটালিনা স্কাই সার্ভের মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়।
২০২০ সালের নভেম্বরে প্রশান্ত মহাসাগরের ৩৭৯ কিলোমিটার ওপর দিয়ে অতিক্রম করা ২০২০ ভিটি৪ গ্রহাণুর পরে এটি দ্বিতীয় সবচেয়ে কাছাকাছি অতিক্রম করা গ্রহাণু। ইউরোপিয়ান মহাকাশ সংস্থা (ইএসএ) ২০২৫টিএফ গ্রহাণু সম্পর্কে জানিয়েছে, মহাকাশে এমন ছোট কোনো বস্তুকে শনাক্ত করা দারুণ এক কাজ। আর তাই গ্রহাণুটির অবস্থান এখনো অনিশ্চিত।
প্রসঙ্গত, গ্রহাণু কতটা ভয়ানক হতে পারে, তা নির্ভর করে তার আকার ও গতির ওপর। ছোট গ্রহাণু বায়ুমণ্ডলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, উল্কাপাতের সৃষ্টি করে। আকারে বড় গ্রহাণু কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এসব গ্রহাণু ভূপৃষ্ঠে আঘাত হানলে বিশাল গর্ত তৈরি করে এবং ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাতে পারে।
সূত্র: এনডিটিভি