মহাকাশ স্টেশনে রান্না করছেন চীনা নভোচারীরা

নতুন ধরনের ওভেন ব্যবহার করে চীনা নভোচারীরা মহাকাশে খাবার রান্না করছেন। মহাকাশে যেকোনো ধরনের খাবার রান্না করা বড় চ্যালেঞ্জ বলে বিবেচনা করা হয়। চীনা নভোচারীরা তিয়ানগং মহাকাশ স্টেশনের ন্যূনতম মাধ্যাকর্ষণ (মাইক্রোগ্র্যাভিটি) পরিবেশে মাত্র ২৮ মিনিটে রোস্টেড চিকেন উইংস রান্না করেছেন। তিয়ানগং মহাকাশ স্টেশনে থাকা ছয়জন চীনা নভোচারী মহাকাশে প্রথমবারের মতো বারবিকিউ রান্না করে উপভোগ করলেন।
চায়না অ্যাস্ট্রোনট সেন্টার থেকে প্রকাশিত তথ্যে জানা গেছে, শেনঝু ২০ ও শেনঝু ২১ অভিযানের নভোচারীদের কাছে একটি ওভেন রয়েছে। এই ওভেন ব্যবহার করে খাবার রান্না করতে দেখা যায়। প্রথমবারের মতো মাইক্রোগ্র্যাভিটি পরিবেশের জন্য উপযুক্ত একটি ওভেন স্থাপন করা হয়েছে মহাকাশ স্টেশনে।
মাইক্রোগ্র্যাভিটির মধ্যে খাবার রান্নার বড় চ্যালেঞ্জ ওভেনের মাধ্যমে সমাধান করেছেন নভোচারীরা। চীনা নভোচারীরা সেখানে রোস্টেড চিকেন উইংস মাত্র ২৮ মিনিটে রান্না করেছেন। ওভেনটি মহাকাশ স্টেশন তিয়ানগংয়ের পাওয়ার গ্রিডে চাপ তৈরি না করে কাজ করতে পারে। ধোঁয়ামুক্ত বেকিং পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারে ওভেনটি। রান্নার জন্য ক্রু সদস্যরা চিকেন উইংস একটি বিশেষভাবে তৈরি গ্রিলে রাখেন। মহাকাশ স্টেশনের দেয়ালে থাকা একটি ছোট ক্যাবিনেটের মতো কম্পার্টমেন্টে প্রবেশ করাতে দেখা যায় তাঁদের।
অ্যারোস্পেস নলেজ ম্যাগাজিনের প্রধান সম্পাদক ওয়াং ইয়ানান বলেন, পৃথিবীতে ওভেনের ভেতর বাতাস যেমন ঘোরাফেরা করে, তাকে পরিচলন বলে। মহাকাশে বাতাস সঞ্চালনের সেই প্রয়োজনীয় পরিচলন ঘটে না। প্রকৌশলীদের খাদ্য গরম করা ও রান্নার ধোঁয়া সামলানোর একটি অনন্য উপায় খুঁজে বের করতে হয়েছে। একই সঙ্গে ক্রু সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি মাথায় রাখতে হয়েছে। ওভেনটির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১৯০ ডিগ্রি উন্নত করা হয়েছে। এতে নভোচারীরা এখন মোড়কজাত খাবার গরমের পাশাপাশি খাবার রোস্ট ও বেক করতে পারছেন।
চীনা নভোচারীদের আগে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে ন্যানোর্যাকস ও জিরো জি কিচেন নির্মিত একটি পরীক্ষামূলক ওভেন পরীক্ষা করেছিলেন। ২০২০ সালে ওভেনের প্রথম পরীক্ষা করা হয়। সেই সময় কক্ষপথে পাঁচটি চকলেট চিপ কুকি বেক করা হয়। মহাকাশে বেক করা প্রথম খাবার হিসেবে চিহ্নিত করা হয় কুকিকে। সেই পাঁচটি কুকির মধ্যে তিনটি পরে স্পেসএক্স ড্রাগন মহাকাশযানে করে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।
চীনা নভোচারীদের ওভেনে রান্না মহাকাশে দীর্ঘদিন ধরে ভালো খাবার খাওয়ার চ্যালেঞ্জকে জয় করেছে। শেনঝু ২১ ক্রু ৩১ অক্টোবর তিয়ানগং মহাকাশ স্টেশনের দিকে যাত্রা করে। তাঁরা সেখানে প্রায় ছয় মাস অবস্থান করবেন। এই তিনজন নভোচারী শেনঝু ২০–এর নভোচারীদের স্থলাভিষিক্ত হবেন।
সূত্র: এনডিটিভি