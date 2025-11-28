উজ্জ্বল নীল রঙের হয় যে ফল

বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বাস করতেন, প্রকৃতিতে সত্যিকারের নীল রঙের ফলের অস্তিত্ব নেই। ব্লুবেরি বা নীল ভুট্টার মতো ফল বা ফসলগুলোতে থাকা নীল রং আসলে বেগুনি বা গাঢ় নীলের ছায়া মাত্র। তবে ইলিওকার্পাস অ্যাঙ্গাস্টিফোলিয়াস নামের বিরল রেইনফরেস্ট গাছে ধরা ব্লু কোয়ান্ডং ফল সেই ধারণা বদলে দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, পাপুয়া নিউগিনি ও ইন্দোনেশিয়ার কিছু স্থানে পাওয়া যায় ব্লু কোয়ান্ডং ফল, যা উজ্জ্বল নীল রঙের হয়ে থাকে।
ব্লু কোয়ান্ডং ফলটি বেশ উজ্জ্বল ও ধাতব রঙের হয়ে থাকে। ফলে অনেকেই ফলটির ছবি দেখে বিভ্রান্ত হন, ছবি সম্পাদনা করে ফলে নীল রঙের মাত্রা বাড়ানো হয়েছে বলেও মনে করেন অনেকে। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, ব্লু কোয়ান্ডং ফলের উজ্জ্বল আভা প্রাকৃতিকভাবে তৈরি এবং এতে কোনো রঞ্জক নেই। ময়ূরের পালক বা প্রজাপতির ডানায় দেখা রঙের মতো অপটিক্যাল প্রভাব রয়েছে ফলটির রঙে।
নেচার ও পিএনএএস সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণায় বলা হয়েছে, ব্লু কোয়ান্ডং ফলের ত্বকে সেলুলোজের অতি পাতলা স্তর রয়েছে যা ন্যানোস্কেল প্যাটার্নে সজ্জিত। এই স্তর শুধু নীল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো প্রতিফলিত করে অন্য সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করে। মজার বিষয় হলো, বিজ্ঞানীরা যখন ফলটি থেকে নীল রঞ্জক বের করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন তা ধূসর হয়ে যায়।
বিজ্ঞানীদের ধারণা, ব্লু কোয়ান্ডং একমাত্র ফল যা কোনো রঞ্জক ব্যবহারের বদলে গঠনগত কারণে সত্যিকারের নীল দেখায়। এই ফল অনন্য এক ন্যানোস্কেল স্তরে নীল আলোকে প্রতিফলিত করে। ফলে ঘন রেইনফরেস্টের ছায়ার নিচেও চকচকে নীল ফলটি সহজেই পাখিদের চোখে পড়ে, যা ফলের বীজ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করে।
সূত্র: এনডিটিভি