মহাকাশ থেকে পৃথিবী যেমন দেখা যায়

পৃথিবীকে আমরা বিশাল সমতল ভূমি হিসেবে দেখলেও মহাকাশে ভেসে বেড়ানো আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে থাকা নভোচারীরা ওপর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রূপে দেখেন পৃথিবীকে। মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখার অভিজ্ঞতা বেশ অনন্য ও অসাধারণ বলে মনে করেন নভোচারীরা।
অনেক উঁচুতে থাকা বিমান থেকে পাহাড়-পর্বত ভাঁজ করা কাগজের মতো দেখায়। তাদের চূড়াগুলো মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে দেখা যায়। বিভিন্ন পর্বতের ঢালকে দূর থেকে সবুজ বা কালো রঙের মনে হয়। তবে মহাকাশ থেকে বিশাল সাগরকে দেখতে অনেক সময় বড় এক আয়না বলে মনে হয়, যা সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে। মহাকাশ থেকে রাত হলে বিভিন্ন শহরের আলোও দেখা যায়। দেখে মনে হয় যেন মাটির ওপর তারা ছড়িয়ে আছে।
নভোচারীরা যখন পৃথিবী থেকে অনেক দূরে চলে যান তখন পৃথিবীর চেহারা অনেকটাই বদলে যায়। মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখতে এটি একটি নীল মার্বেলের মতো দেখায়। আমাদের গ্রহের তিন-চতুর্থাংশই পানি দিয়ে আবৃত বলে এমনটা মনে হয়। এই বিশাল জলরাশি সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে বলে নীলচে আভা তৈরি হয়। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর আকাশে থাকা সাদা মেঘের ঘূর্ণমান প্যাঁচও দেখা যায় মহাকাশ থেকে। দূরত্ব বেশি হলে মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে একটি উজ্জ্বল বলের মতো দেখা যায়।
মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে থাকা বিভিন্ন মরুভূমিকে কমলা বা বাদামি রঙের বিশাল অঞ্চল হিসেবে মনে হয়। আমাজনের মতো ঘন বন সবুজের এক বিশাল ক্যানভাস তৈরি করে। মহাকাশ থেকে আমাদের বায়ুমণ্ডল একটি সরু নীল রেখার মতো দেখায়। মহাকাশ থেকে পৃথিবীর দৃশ্য মহাকাশচারীদের মধ্যে এক বিশেষ অনুভূতি তৈরি করে, যা ওভারভিউ ইফেক্ট নামে পরিচিত।
সূত্র: আর্থ স্কাই