আজ মঙ্গলবার ও আগামীকাল বুধবার বাংলাদেশে রাতের আকাশে দেখা যাবে বিশেষ উল্কাবৃষ্টি। এ সময় লিওনিড উল্কা তার শিখরে পৌঁছাবে। অন্ধকার আকাশে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১০ থেকে ১৫টি উল্কা দেখা যাবে। ১৮৩৩ সালে একই উল্কাবৃষ্টির সময় এত বেশি শুটিং স্টার বা উল্কাপাত হয়েছিল।
আজ ও কাল রাতের আকাশে শুটিং স্টার বা উল্কার ছুটে চলা দেখার দারুণ সুযোগ মিলবে। অনুকূল পরিস্থিতিতে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১৫টি উল্কা দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দৃশ্যমান উল্কার সংখ্যা মেঘের উপস্থিতি, আলো দূষণ ও উল্কাবৃষ্টির উৎসের অবস্থানের মতো বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে। পৃথিবী থেকে দেখা উল্কাবৃষ্টিগুলোর মধ্যে লিওনিড অন্যতম দ্রুতগতির। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময় এই উল্কাগুলো প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৭১ কিলোমিটার বেগে ভ্রমণ করে। এর ফলে আকাশে উজ্জ্বল ফায়ারবল বা অগ্নিনির্বাপক গোলক ও দীর্ঘ দীপ্তিময় রেখা তৈরি হতে পারে।
লিওনিড নিয়ে ১৮৩৩ সালে সবচেয়ে অসাধারণ ঘটনাগুলোর একটি ঘটেছিল। তখন আকাশে লাখ লাখ উল্কা দেখা গিয়েছিল। ১৮৩৩ সালের গ্রেট মেটোর স্টর্ম নামে পরিচিত এ ঘটনাটি সাম্প্রতিক ইতিহাসের অন্যতম প্রভাবশালী উল্কাবৃষ্টি হিসেবে রয়েছে। নাসার তথ্য অনুসারে, ১৮৩৩ সালের ১৩ নভেম্বর ভোরের দিকে পূর্ব উত্তর আমেরিকার ওপর সেই ঝড় সবচেয়ে ভালোভাবে দেখা গিয়েছিল। সে সময় অল্প বয়সী আব্রাহাম লিংকনসহ অনেকে এই দৃশ্যে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিলেন। সিংহ রাশি থেকে উল্কাগুলো বেরিয়ে আসছে বলে মনে হয়েছিল। এটি আকাশে একটি অসাধারণ দৃশ্য তৈরি করে।
সাধারণভাবে ৬ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত লিওনিডস উল্কাবৃষ্টি সক্রিয় থাকে। ইন্টারন্যাশনাল মেটিওর অর্গানাইজেশনের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ১৭ নভেম্বর এর শিখর পৌঁছানোর কথা রয়েছে। ১৭ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে বা গ্রিনিচ মান সময় রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে এর সর্বোচ্চ মাত্রা হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। মধ্যরাত থেকে ভোরের মধ্যে উল্কাবৃষ্টি দেখার সেরা সময়। এই সময়ে রেডিয়েন্ট বা আকাশের যে বিন্দু থেকে উল্কাগুলো উদ্ভূত হয় বলে মনে হয়, তা অনেক উঁচুতে উঠে যায়। এই বছর চাঁদের আলো দেখার ক্ষেত্রে বড় কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না।
অনুকূল পরিস্থিতিতে লিওনিডের জেনিথাল আওয়ার্লি রেট বা জেডএইচআর প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১৫টি উল্কা হয়ে থাকে। তবে এই সংখ্যার অর্থ এই নয়, দর্শক এক ঘণ্টায় ১৫টি শুটিং স্টার দেখতে পাবেন। জেডএইচআর হলো নির্দিষ্ট অবস্থার ওপর ভিত্তি করে তৈরি একটি আদর্শ পরিমাপ। এর মধ্যে পরিষ্কার অন্ধকার আকাশ এবং সরাসরি মাথার ওপর রেডিয়েন্ট থাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাস্তব পরিস্থিতি সাধারণত ভিন্ন হয়। কৃত্রিম আলো, মেঘ, চাঁদের আলো ও রেডিয়েন্টের অবস্থান খালি চোখে দৃশ্যমান উল্কার সংখ্যা কমিয়ে দিতে পারে। এর ফলে দর্শকেরা দেখার এক ঘণ্টায় মাত্র কয়েকটি শুটিং স্টার দেখতে পেতে পারেন। স্থান ও অনুকূল অবস্থার ওপর নির্ভর করে সংখ্যাটি পরিবর্তিত হতে পারে।
উল্কাবৃষ্টির নামকরণ করা হয়েছে সেই নক্ষত্রমণ্ডলীর নামানুসারে, যেখান থেকে উল্কাগুলো উদ্ভূত হয়। লিওনিডসের ক্ষেত্রে রেডিয়েন্ট সিংহ বা লিও নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে অবস্থিত। উত্তর গোলার্ধ থেকে এটি দেখার সেরা সুযোগ। সিংহ রাশি খুঁজে পেতে প্রথমে এর উজ্জ্বল তারা রেগুলেস দেখতে পারেন। এরপর তারা কাস্তে বা সিকল নামে পরিচিত একটি বিপরীত প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো তারার বিন্যাস ট্রেস করতে পারেন। এটি সিংহের কেশরকে উপস্থাপন করে। তবে দর্শকদের কেবল সিংহ রাশির মধ্যে তাঁদের দৃষ্টি সীমিত রাখা উচিত নয়। আকাশের বিভিন্ন অংশে উল্কা দেখা যেতে পারে। কাছাকাছি নক্ষত্রমণ্ডলীগুলোর দিকে তাকানোয়ও সাহায্য করতে পারে। রেডিয়েন্ট থেকে দূরে দেখা উল্কাগুলোর দীর্ঘ এবং আরও দৃশ্যমান পথ থাকে। কৃত্রিম আলো থেকে দূরে একটি অন্ধকার স্থান ভালো দৃশ্যমান পরিবেশ দেয়। দর্শকদের চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত করতে প্রায় ৩০ মিনিট সময় দেওয়া উচিত। টেলিস্কোপ ও দুরবিন প্রয়োজনীয় নয়। পরিবর্তে যতটা সম্ভব আকাশজুড়ে তাকালে উল্কা শনাক্ত করার ভালো সুযোগ পাওয়া যায়।
৫৫পি অবলিক টেম্পল–টটল ধূমকেতু থেকে ফেলে যাওয়া ধূলিকণার মধ্য দিয়ে পৃথিবী যখন অতিক্রম করে, তখন লিওনিডস উল্কাবৃষ্টি ঘটে। ধূমকেতুটি সূর্যের চারপাশে একটি অত্যন্ত উপবৃত্তাকার কক্ষপথ অনুসরণ করে। এটি প্রায় ৩৩ বছরে একবার একটি সম্পূর্ণ আবর্তন সম্পন্ন করে। পৃথিবী যখন ধূলির মধ্য দিয়ে চলে, তখন ছোট কণাগুলো গ্রহের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। এগুলো উত্তপ্ত হয় এবং আলোর উজ্জ্বল রেখা তৈরি করে, যা সাধারণত শুটিং স্টার নামে পরিচিত। উল্কাগুলো প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৭১ কিলোমিটার বেগে ভ্রমণ করে। এটি লিওনিডসকে দ্রুততম বার্ষিক উল্কাবৃষ্টিগুলোর একটি করে তোলে। এর উচ্চ গতি উজ্জ্বল ফায়ারবল ও দীর্ঘস্থায়ী দীপ্তিময় পথ তৈরি করতে পারে। ৫৫পি অবলিক টেম্পল–টটল ধূমকেতুর কেন্দ্র প্রায় ৩ দশমিক ৬ কিলোমিটার চওড়া। আর্নস্ট টেম্পল ও হোরাস টটল যথাক্রমে ১৮৬৫ ও ১৮৬৬ সালে স্বাধীনভাবে এটি আবিষ্কার করেন। এর নামের পি অক্ষরটি একটি পর্যায়বৃত্ত ধূমকেতু নির্দেশ করে। এর অর্থ হলো এর কক্ষপথের সময় ২০০ বছরের কম। ধূমকেতুটি ২০৩১ সালে ফিরে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া