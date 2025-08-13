পৃথিবী থেকে মাত্র ৪.৩৭ আলোকবর্ষ দূরে নতুন গ্রহ থাকার সম্ভাবনা

আলো এক বছরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, তাকে আমরা এক আলোকবর্ষ হিসেবে গণনা করি। এই হিসাবে এক আলোকবর্ষ মানে ৬ ট্রিলিয়ন মাইল। এবার পৃথিবী থেকে ৪ দশমিক ৩৭ আলোকবর্ষ দূরে থাকা সম্ভাব্য একটি গ্রহ শনাক্ত করেছে নাসার জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ। গ্রহটি সূর্যের মতো নক্ষত্র ‘আলফা সেন্টোরি এ’-কে প্রদক্ষিণ করছে। গ্রহটি গ্যাসীয় হওয়ায় জীবনধারণের জন্য উপযুক্ত নয়। নতুন এ আবিষ্কারকে বিজ্ঞানীরা আপাতত গ্রহ বললেও নিশ্চিত হওয়ার জন্য আরও পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হবে।
আলফা সেন্টোরি এ তিন তারকাবিশিষ্ট একটি তারকা সিস্টেম। আলফা সেন্টোরি এ ছাড়াও আলফা সেন্টোরি বি ও লাল বামন প্রক্সিমা সেন্টোরি রয়েছে সেখানে। এরই মধ্যে প্রক্সিমার দুটি নিশ্চিত গ্রহ সম্পর্কে জানা গেছে। বাসযোগ্য হিসেবে প্রক্সিমা বি অবস্থান করছে সেখানে। আলফা সেন্টোরিকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আগ্রহ রয়েছে। আমাদের সূর্যের সঙ্গে মিল আছে। আলফা সেন্টোরি এ নক্ষত্রকে ঘিরে নতুন গ্রহের আবিষ্কার বেশ সাড়া ফেলেছে।
বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, আলফা সেন্টোরি নক্ষত্রের বাসযোগ্য অঞ্চলের মধ্যে এই গ্রহের অবস্থান। হোস্ট নক্ষত্র থেকে দুই জ্যোতির্বিদ্যা ইউনিট দূরত্বে এদের অবস্থান। গ্যাসীয় গ্রহটি এমন এলাকায় অবস্থিত, যেখানে তরল পানি থাকতে পারে। গ্যাসীয় গ্রহ হওয়ার কারণে সেখানে জীবন ধারণ করার সম্ভাবনা কম। জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ আলফা সেন্টোরি এ থেকে আসা অপ্রতিরোধ্য আলোকে দমন করার জন্য তার মিড-ইনফ্রারেড ইনস্ট্রুমেন্ট ও করোনাগ্রাফিক মাস্ক ব্যবহার করেছে। সেখান থেকেই গ্রহের ক্ষীণ নমুনা স্বাক্ষর টের পাওয়া যায়।
গ্রহটি তার হোস্ট নক্ষত্রের তুলনায় প্রায় ১০ হাজার গুণ বেশি ক্ষীণ। টেলিস্কোপ বেশ সংবেদনশীল বলে টের পাওয়া গেছে গ্রহটির অস্তিত্ব। নাসার এক্সোপ্ল্যানেট সায়েন্স ইনস্টিটিউটের চার্লস বেইচম্যান বলেন, আলফা সেন্টোরি এ থেকে নিকটবর্তী হওয়ার কারণে ভবিষ্যতে গ্রহটি নিয়ে আরও গবেষণার সুযোগ আছে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া