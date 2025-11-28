মৃতপ্রায় নক্ষত্র রেড স্পাইডার নেবুলার চমকপ্রদ ছবি প্রকাশ করল নাসা

বড় বড় নক্ষত্রের শেষ পরিণতি কেমন হয়, তা জানতে বিজ্ঞানীদের কৌতূহলের শেষ নেই। এবার সেই কৌতূহল মেটাতে মৃতপ্রায় নক্ষত্র রেড স্পাইডার নেবুলার চমকপ্রদ দৃশ্য প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। নাসার তথ্যমতে, নেবুলাটির নামকরণ এনজিসি ৬৫৩৭ করা হলেও তা রেড স্পাইডার নেবুলা নামে পরিচিত। জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের মাধ্যমে তোলা নতুন ছবিতে এমন সব তথ্য মিলছে, যা আগে কখনো জানা যায়নি।
নতুন ছবিতে নেবুলার পূর্ণ অংশ বা লোবকে বেশ স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। নীল রঙের এ লোবে বুদ্বুদ-সদৃশ কাঠামো রয়েছে, যা আনুমানিক তিন আলোকবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা ধূলিকণা ও গ্যাসের বিশাল মেঘের এ নেবুলাকে মহাকাশে একটি মহাজাগতিক ভয়ংকর হামাগুড়ি দেওয়া প্রাণী হিসেবে বর্ণনা করেছে। সংস্থাটির মতে, পৃথিবী থেকে প্রায় তিন হাজার আলোকবর্ষ দূরে রেড স্পাইডার নেবুলা অবস্থিত। একটি নক্ষত্রের জীবনের চূড়ান্ত পর্যায় কেমন হতে পারে, তা রেড স্পাইডার নেবুলার ছবি দেখে অনুমান করা যাচ্ছে। বিবর্তনের শেষ ধাপে নক্ষত্রের বাইরের স্তর খসে পড়ে ও গ্যাস আর ধূলিকণার একটি খোলস থেকে যায়। সেই পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে রেড স্পাইডার নেবুলায়।
নাসা জানিয়েছে, এসব লোব আণবিক হাইড্রোজেন থেকে নির্গত আলোর মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে লোব দুটি বন্ধনযুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণু নিয়ে গঠিত। হাজার হাজার বছর ধরে নেবুলার কেন্দ্র থেকে গ্যাস নির্গত হয়ে এ বিশাল বুদ্বুদকে আরও স্ফীত করেছে। সূর্যের মতো কোনো নক্ষত্রের জ্বালানি শেষ হলে এমন একটি লোহিত দানবে স্ফীত হয়। তখন শেষ সময়ে বাইরের স্তর মহাকাশে খসে পড়ে। তখন উন্মুক্ত কেন্দ্র বা কোর একটি শ্বেত বামনে পরিণত হয়। তীব্র অতিবেগুনি বিকিরণ খসে পড়ে উপাদানগুলোকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে, ফলে নেবুলার স্বতন্ত্র রং তৈরি হয়।
রেড স্পাইডার নেবুলা আমাদের সূর্য ভবিষ্যতে কেমন হবে তার একটি সম্ভাব্য আভাস দিচ্ছে। প্রায় ৫০০ কোটি বছর পর সূর্য যখন তার জ্বালানি শেষ করে ফেলবে, তখন সূর্যেরও এমন পরিণতি হতে পারে বলে ধারণা করছেন বিজ্ঞানীরা।
