অ্যান্টার্কটিকার গবেষণাকেন্দ্রে চাকরির সুযোগ, থাকা ও খাওয়া ফ্রি

আপনার কি প্রচণ্ড শীত সহ্য করার ক্ষমতা আছে? যদি থাকে তবে ব্রিটিশ অ্যান্টার্কটিক সার্ভের সাম্প্রতিক একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আপনার জন্য দারুণ সুযোগ হতে পারে। সংস্থাটি অ্যান্টার্কটিকায় তাদের গবেষণাকেন্দ্রগুলোর জন্য বিভিন্ন পদে কর্মী নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে।
কর্মী নিয়োগের তালিকায় শেফ, কাঠমিস্ত্রি, প্লাম্বার, বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি ছাড়াও রয়েছে প্ল্যান্ট অপারেটর, বোটিং অফিসার ও আবহাওয়া পর্যবেক্ষক। এসব পদে বার্ষিক বেতন সর্বনিম্ন ৩০ হাজার ২৪৪ পাউন্ড বা প্রায় ৫০ লাখ টাকা। এই চাকরির সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো থাকা–খাওয়া, যাতায়াত এমনকি বিশেষ পোশাক ও প্রশিক্ষণের জন্য কোনো খরচ করতে হবে না। সব খরচ বহন করবে ব্রিটিশ অ্যান্টার্কটিক সার্ভে।
যদিও দক্ষিণ মেরুর জীবন মোটেও সহজ নয়। বছরের অর্ধেক সময় এই মহাদেশ ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে থাকে। এখানকার বাসিন্দাদের মাঝেমধ্যেই মাইনাস ৮৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের হাড়কাঁপানো তুষারঝড়ের মোকাবিলা করতে হয়। সেখানকার রথেরা রিসার্চ স্টেশনের অপারেশন ম্যানেজার মাইক ব্রায়ান বলেন, একটি সমাজকে সচল রাখতে যা যা প্রয়োজন, এখানে ঠিক সেই কাজগুলোই করতে হয়। এখানকার কর্মীরা সাধারণ মানুষ, যাঁরা একটি অসাধারণ জায়গায় সাধারণ কাজ করছেন। চাকরির চুক্তির মেয়াদ ৬ থেকে ১৮ মাস পর্যন্ত হতে পারে। আগামী তিন মাসে শেফ, স্টেশন লিডার এবং প্রাণিবিদ্যা ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্টসহ আরও বেশ কিছু পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।
হ্যালি-৬ গবেষণা স্টেশনে কাঠমিস্ত্রি হিসেবে ছয় বছর ধরে কাজ করছেন ফিল কুলম্যান। তিনি বলেন, ‘এখানে কাজ করতে হলে অভিযোজন ক্ষমতা ও দলগতভাবে আগ্রহ প্রয়োজন। এটি কেবল একটি স্টেশন নয়, এটি আমাদের একটি পরিবার।’
অ্যান্টার্কটিকার জীবন কেমন, তা নিয়ে টিকটকে নিয়মিত ভিডিও পোস্ট করেন ম্যাটি জর্ডান। তিনি জানান, সেখানে বাইরে খাবার বা পানীয় রাখা অসম্ভব, কারণ মুহূর্তেই তা পাথরের মতো জমে যায়। মাইনাস ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে তাপমাত্রা নামলে অন্তত পাঁচ স্তরের বিশেষ পোশাক পরতে হয়। এর মধ্যে মেরিনো উলের বেস লেয়ার এবং বিশেষ চশমা থাকা বাধ্যতামূলক। এই বৈরী পরিবেশে কাজ করা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য চ্যালেঞ্জিং হলেও এটি পৃথিবীর অন্যতম রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। আগ্রহী প্রার্থীরা ব্রিটিশ অ্যান্টার্কটিক সার্ভের নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন।
সূত্র: ডেইলি মেইল