কিডনি প্রতিস্থাপনে নতুন সাফল্য

কিডনি একবার সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গেলে বেঁচে থাকার জন্য ডায়ালাইসিস অথবা কিডনি প্রতিস্থাপন ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু কিডনি প্রতিস্থাপন অনেক ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। শুধু তা–ই নয়, নির্ধারিত রক্তের গ্রুপ না মিললে চাইলেও কিডনি প্রতিস্থাপন করা যায় না। এ সমস্যা সমাধানে কিডনিদাতা যে রক্তের গ্রুপের হন না কেন, সেই কিডনিকে ও গ্রুপে রূপান্তরের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। এর ফলে রক্তের গ্রুপ ভিন্ন হলেও এক ব্যক্তির কিডনি অন্য ব্যক্তির শরীরে প্রতিস্থাপন করা যাবে।
ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়া জানিয়েছে, এক দশকেরও বেশি সময়ের কাজের ফল নতুন এই আবিষ্কার। বিজ্ঞানী উইদার্স ও জয়চন্দ্রন কিঝাক্কেটু রক্তের গ্রুপ নির্ধারণকারী শর্করা সরিয়ে ফেলে সর্বজনীন দাতা রক্ত তৈরির জন্য কাজ করেছেন। এই আবিষ্কার একটি গুরুতর সমস্যার সমাধান করছে। ও গ্রুপের কিডনির চাহিদা খুব বেশি হওয়ায় রোগীদের কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য দুই থেকে চার বছরের বেশি অপেক্ষা করতে হয়। বর্তমান প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে রোগীর রোগ প্রতিরোধক্ষমতা দমন করতে হয় ও শুধু জীবিত দাতাদের মধ্য থেকে কিডনি নিতে হয়। নতুন এনজাইম চিকিৎসা পুরো ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে। এখন বিজ্ঞানীরা নতুন কিডনি নিয়ে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করে সাধারণভাবে ব্যবহারের উপযোগী করার কাজ করছেন।
বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, গবেষণায় এ গ্রুপের রক্তের একটি কিডনি কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়া ও অ্যাভিভো বায়োমেডিক্যাল ইনকরপোরেটেডের তৈরি বিশেষ এনজাইম ব্যবহার করে সর্বজনীন রক্তের গ্রুপ হিসেবে পরিচিত ও–তে রূপান্তরিত করা হয়। এরপর রোগীর পরিবারের সম্মতিতে রূপান্তরিত কিডনি একজন রোগীর শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়। কোনো গুরুতর প্রতিক্রিয়া ছাড়াই এই কিডনি ভালোভাবে কাজ করেছে। নতুন এই আবিষ্কারের মাধ্যমে কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য অপেক্ষার সময় কমে আসবে। নেচার বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সাময়িকীতে এই গবেষণার তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।
বিজ্ঞানী স্টিফেন উইদার্স বলেন, ‘এই প্রথম আমরা মানব মডেলে পরীক্ষা করেছি। দীর্ঘমেয়াদে কীভাবে উন্নত করা যায়, সে সম্পর্কে আমাদের নতুন তথ্য জানার সুযোগ আছে। এখন আর কিডনিকে গ্রহীতার রক্তের গ্রুপের সঙ্গে হুবহু মেলাতে হবে না। কিডনি প্রতিস্থাপনের সাফল্যের হার বাড়বে।’
সূত্র: এনডিটিভি