হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে অনুসরণকারীর সংখ্যা বাড়াতে নতুন সুবিধা আসছে

হোয়াটসঅ্যাপে নিজস্ব চ্যানেল খুলে সহজেই বেশিসংখ্যক ব্যক্তিকে হালনাগাদ তথ্য জানানোর পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে জরিপও চালানো যায়। ফলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব চ্যানেলের সদস্যদের একসঙ্গে হালনাগাদ তথ্য জানানো ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মতামত নিতে পারে। একমুখী এ যোগাযোগব্যবস্থায় অনুসরণকারীর সংখ্যা বাড়াতে নতুন সুবিধা চালু করতে যাচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ। নতুন এ সুবিধা চালু হলে চ্যানেলের প্রশাসকেরা সরাসরি নিজেদের পরিচিত ব্যক্তিদের চ্যানেলে যুক্ত হওয়ার আমন্ত্রণ পাঠাতে পারবেন, যা চ্যানেলের অনুসরণকারীর সংখ্যা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করছেন প্রযুক্তি বিশ্লেষকেরা।
হোয়াটসঅ্যাপের বিভিন্ন সুবিধা নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান ডব্লিউ আ বেটা ইনফো জানিয়েছে, গত সপ্তাহে অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণে পরীক্ষামূলকভাবে সুবিধাটি চালু করা হয়েছে। এর পরপরই আইওএসের কিছু নির্বাচিত বেটা ব্যবহারকারীর জন্যও এ সুবিধা উন্মুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ উভয় প্ল্যাটফর্মেই ধাপে ধাপে সুবিধাটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করছে হোয়াটসঅ্যাপ। সুবিধাটি চালু হলে চ্যানেলের প্রশাসকেরা চ্যানেলের তথ্য (চ্যানেল ইনফো) অংশে প্রবেশ করলে সেখানে আমন্ত্রণ পাঠানোর একটি অপশন দেখতে পাবেন। এই অপশন ব্যবহার করে পরিচিত ব্যক্তিদের তালিকা থেকে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের চ্যানেল অনুসরণ করার জন্য আমন্ত্রণ পাঠানো যাবে। প্রাথমিকভাবে একবারে সর্বোচ্চ ৬৪ জন পরিচিতকে আমন্ত্রণ জানানো যাবে।
চ্যানেল অনুসরণের আমন্ত্রণ সাধারণ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হওয়ার লিংকের মতো হবে না। এতে একটি আলাদা বাটন থাকবে, যার মাধ্যমে আমন্ত্রিত ব্যক্তি আগে চ্যানেলটি খুলে দেখে নিতে পারবেন। চ্যানেলের বিষয়বস্তু, ধরন ও নিয়মিত আপডেট দেখার পরই তিনি সেটি অনুসরণ করবেন কি না, সে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।
ডব্লিউ আ বেটা ইনফোর তথ্যমতে, নতুন এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে একই বার্তা একাধিক ব্যক্তিকে পাঠানো হলেও স্প্যাম বার্তা হিসেবে শনাক্ত হবে না। কারণ, প্রশাসকদের পাঠানো আমন্ত্রণগুলো অস্থায়ীভাবে একটি ব্রডকাস্ট তালিকা তৈরি করে বার্তাগুলো পাঠাবে। ফলে স্প্যাম শনাক্ত হওয়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে।
সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে