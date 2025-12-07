অ্যান্ড্রয়েডে ‘ইন কল স্ক্যাম প্রোটেকশন’ সুবিধা চালু করছে গুগল
প্রযুক্তি

স্মার্টফোনে কথা বলার সময় ব্যাংকিং অ্যাপ চালু করলে সতর্ক করবে গুগল

প্রযুক্তি ডেস্ক

স্মার্টফোনে ব্যক্তিগত তথ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ করেন অনেকেই। কেউ আবার বিভিন্ন ব্যাংকিং অ্যাপের মাধ্যমে নিয়মিত অর্থও লেনদেন করেন। আর তাই ভুয়া ফোনকল, ম্যালওয়্যার হামলাসহ বিভিন্ন কৌশলে গোপনে ফোনে থাকা ব্যাংকিং অ্যাপ চালু করে অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ চুরি করছে একদল প্রতারক। এ সমস্যা সমাধানে অ্যান্ড্রয়েডে ‘ইন কল স্ক্যাম প্রোটেকশন’ সুবিধা চালু করছে গুগল।

প্রতারকেরা সাধারণত নিজেদের ব্যাংকের প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে ফোন করে বিভিন্ন ব্যাংকিং অ্যাপ চালু করতে প্ররোচিত করে থাকে। নতুন এ সুবিধা চালু হলে ব্যবহারকারীরা অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় কোনো ব্যাংকিং অ্যাপ চালু করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সতর্ক করবে গুগল। এর ফলে সম্ভাব্য প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পাবেন অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীরা।

অ্যান্ড্রয়েড ১১ থেকে পরবর্তী সব সংস্করণে সুবিধাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় থাকবে বলে জানিয়েছে গুগল। গুগলের তথ্যমতে, অপরিচিত ফোন নম্বরে কথা বলার সময় ব্যবহারকারী কোনো আর্থিক অ্যাপ খুললে কলটি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে বলে সতর্কবার্তা পাঠানো হবে। এই বার্তায় ট্যাপ করে কল কেটে দেওয়া বা স্ক্রিন শেয়ারিং বন্ধের সুযোগ পাওয়া যাবে। জরুরি সিদ্ধান্ত নেওয়ার মুহূর্তে ব্যবহারকারীকে পরিস্থিতি পুনর্বিবেচনার সুযোগ করে দিতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

গুগলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে ব্যবহারকারীরা অ্যাপ ব্যবহার চালিয়ে যেতে চাইলে বাধ্যতামূলকভাবে ৩০ সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হবে। এই স্বল্প বিরতিই ব্যবহারকারীকে আতঙ্ক বা চাপের মধ্যে গড়ে ওঠা বিভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করবে বলে ধারণা করছে গুগল। এরই মধ্যে বিভিন্ন দেশে এ সুবিধা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে সফলতা পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে

