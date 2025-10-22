মাইক্রোসফট অফিসের একাধিক সংস্করণে প্রযুক্তি সহায়তা দেবে না মাইক্রোসফট
প্রযুক্তি

পুরোনো একাধিক অফিস সংস্করণেও প্রযুক্তি সহায়তা বাতিল করল মাইক্রোসফট

আহসান হাবীব

অফিস ২০১৬ ও অফিস ২০১৯ সংস্করণের জন্য আর কোনো প্রযুক্তি সহায়তা দেবে না মাইক্রোসফট। ১৪ অক্টোবর থেকে এই দুটি সংস্করণের জন্য আর কোনো নিরাপত্তা হালনাগাদ, ত্রুটি সংশোধন বা প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবে না প্রতিষ্ঠানটি। প্রযুক্তি সহায়তা না পেলেও সফটওয়্যার দুটি ব্যবহার করা যাবে। তবে ব্যবহারকারীরা সাইবার হামলা ও নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকির মুখে থাকবে বলে জানিয়েছে মাইক্রোসফট।

মাইক্রোসফটের তথ্যমতে, অফিস ২০১৬ সংস্করণের প্রধান সহায়তা কার্যক্রম শেষ হয় ২০২০ সালের অক্টোবরে। এর তিন বছর পর অফিস ২০১৯ সংস্করণেরও সহায়তা কার্যক্রম শেষ হয়। এবার পুরোপুরি মাইক্রোসফটের সমর্থন প্রত্যাহার হওয়ায় পুরোনো সংস্করণগুলো ব্যবহার করলে প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা এবং উৎপাদনশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। আর তাই যত দ্রুত সম্ভব নতুন সংস্করণে স্থানান্তরের প্রস্তুতি নিতে হবে ব্যবহারকারীদের।

মাইক্রোসফট জানিয়েছে, স্কাইপ ফর বিজনেস ২০১৬ ও ২০১৯ সংস্করণের সহায়তাও এই সপ্তাহে শেষ হয়েছে। সফটওয়্যার হালনাগাদ, নিরাপত্তা সংশোধনী বা কারিগরি সহায়তা বন্ধ হলেও স্কাইপ ফর বিজনেসের পুরোনো সংস্করণটি ব্যবহার করা যাবে, তবে বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। আর তাই নিরাপত্তা ও কাজে প্রতিবন্ধকতা এড়াতে ব্যবহারকারীদের দ্রুত নতুন সংস্করণে হালনাগাদ করতে হবে।

গত সপ্তাহ থেকে উইন্ডোজ ১০ অপারেটিং সিস্টেমের জন্য আর কোনো সফটওয়্যার হালনাগাদ, নিরাপত্তা সংশোধনী বা কারিগরি সহায়তা না দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে মাইক্রোসফট। ফলে উইন্ডোজ ১০ অপারেটিং সিস্টেমে চলা কম্পিউটার সাইবার হামলার ঝুঁকিতে পড়তে পারে। এ সমস্যা সমাধানে ব্যবহারকারীদের দ্রুত উইন্ডোজ ১১ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারের পরামর্শও দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

সূত্র: ব্লিপিং কম্পিউটার

