টিসিএল পণ্যের পরিবেশক হলো ডিএক্স

বাংলাদেশে চীনের ইলেকট্রনিকস পণ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টিসিএলের এক্সক্লুসিভ পরিবেশক হয়েছে ডিএক্স হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। সম্প্রতি চীনের শেনজেনে টিসিএল সদর দপ্তর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ বিষয়ে চুক্তিও করেছে প্রতিষ্ঠান দুটি। আজ রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ডিএক্স হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চুক্তির আওতায় ডিএক্স হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বাংলাদেশে টিসিএলের তৈরি টেলিভিশন, এসি, রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিনসহ বিভিন্ন পণ্যের একমাত্র আমদানিকারক, প্রস্তুতকারক ও পরিবেশক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।
টিসিএলের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন টিসিএল এপিবিজির মহাব্যবস্থাপক ঝাং গুয়ারং ও ডিএক্স হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) দেওয়ান কানন। ডিএক্স হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের তথ্যমতে, এই চুক্তির মাধ্যমে ডিএক্স হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বাংলাদেশে টিসিএলের কার্যক্রম পরিচালনার এক্সক্লুসিভ অনুমোদন লাভ করায় অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের আমদানি করা পণ্যকে স্বীকৃতি দেবে না টিসিএল।