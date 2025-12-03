বিনা মূল্যে সোরা ও জেমিনি ৩ প্রো ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন নিয়ম

ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকায় ওপেনএআই ও গুগল নিজেদের তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর ‘সোরা’, ‘জেমিনি ৩ প্রো’ ও ‘ন্যানো বানানা প্রো’ বিনা মূল্যে ব্যবহারের সীমা নতুন করে নির্ধারণ করেছে। নতুন এ সিদ্ধান্তের ফলে আগের তুলনায় এআই মডেল ও অ্যাপগুলো বিনা মূল্যে ব্যবহারের সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে।
নতুন এ সিদ্ধান্তের ফলে ওপেনএআইয়ের তৈরি এআই ভিডিও তৈরির অ্যাপ সোরা ২ প্রতিদিন ছয়বার ব্যবহার করা যাবে। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির সোরা বিভাগের প্রধান বিল পিবলস এক্সে (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, ‘বেশি ব্যবহারকারীকে সোরা ব্যবহারের সুযোগ দিতে চাই, তাই বিনা মূল্যের ব্যবহারকারীদের জন্য দৈনিক ছয়বার জেনারেশনের সীমা নির্ধারণ করেছি।’
গুগলের নতুন এআই মডেল জেমিনি ৩ প্রো গত সপ্তাহে সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। শুরুতে বিনা মূল্যে প্রতিদিন পাঁচটি প্রম্পট ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া গেলেও এখন থেকে বিনা মূল্যের ব্যবহারকারীরা জেমিনি ৩ প্রোর বেসিক বা সাধারণ সুবিধাগুলো ব্যবহার করতে পারবেন।
ন্যানো বানানা প্রো অ্যাপের মাধ্যমে প্রতিদিন বিনা মূল্যে সর্বোচ্চ তিনটি ছবি তৈরি করা গেলেও নতুন সীমা নির্ধারণ করায় এখন থেকে দিনে মাত্র দুটি ছবি তৈরি করা যাবে। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, এআই ভিডিও তৈরির ক্ষেত্রে বিপুল কম্পিউটিং শক্তি প্রয়োজন হয়। আর তাই নিজেদের সার্ভারের ওপর চাপ কমাতে বিনা মূল্যের ব্যবহারকারীদের সুযোগ কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওপেনএআই ও গুগল।
সূত্র: টেক রাডার