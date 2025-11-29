১৯ নভেম্বর মোবাইল বাজারগুলো বন্ধ থাকলে বিপাকে পড়েন ক্রেতারা
এনইআইআর সংস্কারের দাবিতে আগামীকাল সারা দেশে মোবাইল ফোনের দোকান বন্ধের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) সংস্কার, একচেটিয়া সিন্ডিকেট প্রথা বিলোপ এবং মোবাইল ফোনের উন্মুক্ত আমদানির সুযোগ সৃষ্টির দাবিতে আগামীকাল রোববার ঢাকাসহ সারা দেশে মোবাইল ফোনের দোকান বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। স্মার্টফোন ও গ্যাজেট ব্যবসায়ীদের সংগঠন মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি বাংলাদেশ (এমবিসিবি) এই কর্মসূচির ডাক দিয়েছে।

আজ শনিবার রাতে এমবিসিবির সিনিয়র সহসভাপতি শামীম মোল্লা গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন। দোকান বন্ধ রাখার পাশাপাশি দাবি আদায়ে সারা দেশে মানববন্ধন কর্মসূচিও পালন করা হবে।

সংগঠনটি জানায়, রোববার সকাল ১০টায় রাজধানীর কারওয়ান বাজার-পান্থপথ এলাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হবে। একই সময়ে দেশের বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরেও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা রাস্তায় নামবেন।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে।

