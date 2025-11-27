ইসিএস কম্পিউটার সিটিতে চলছে স্যামসাং মনিটরের প্রদর্শনী

নিজেদের তৈরি সর্বাধুনিক মডেলের মনিটরগুলোর প্রযুক্তিসুবিধা তুলে ধরতে রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডের ইসিএস কম্পিউটার সিটিতে (মাল্টিপ্ল্যান সেন্টার) ছয় দিনব্যাপী রোড শো আয়োজন করেছে স্যামসাং কনজ্যুমার ইলেকট্রনিকস বাংলাদেশ। রোড শোতে বিভিন্ন মডেলের মনিটর পরখ করার পাশাপাশি ‘কল অব ডিউটি’ গেম খেলে প্রতিদিনই উপহার পাওয়া যাবে। গত বুধবার শুরু হওয়া এ রোড শো চলবে আগামী ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্যামসাং কনজ্যুমার ইলেকট্রনিকস বাংলাদেশের রিটেইল স্ট্র্যাটেজির উপমহাব্যবস্থাপক রাজীব দাস গুপ্ত, পণ্য এবং পরিকল্পনা ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ খাদেম উজ জামান, বাংলাদেশে স্যামসাং প্রযুক্তিপণ্যের বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান স্মার্ট টেকনোলজিসের পরিচালক জাফর আহমেদ এবং মো. মুজাহিদ আল-বিরুনী উপস্থিত ছিলেন। আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে স্যামসাং কনজ্যুমার ইলেকট্রনিকস বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রোড শোতে প্রিমিয়াম ফ্ল্যাগশিপ এবং বাজেট–সাশ্রয়ী—দুই বিভাগ মিলিয়ে চারটি মডেলের মনিটর প্রদর্শন করা হচ্ছে। প্রিমিয়াম ক্যাটাগরিতে রয়েছে ৫৭ ইঞ্চি পর্দার ওডিসি নিও জি৯ মনিটর, যা বিশ্বের প্রথম ডুয়াল ইউএইচডি কার্ভড মনিটর হিসেবে পরিচিত। এতে রয়েছে কোয়ান্টাম মেট্রিক্স প্রযুক্তি ও ২৪০ হার্টজ রিফ্রেশ রেট। এ ছাড়া ৪৯ ইঞ্চি পর্দার ওডিসি ওএলইডি জি৯ মডেলের মনিটরে ওএলইডি প্যানেল এবং এনভিডিয়া জি-সিঙ্ক প্রযুক্তি থাকায় স্বচ্ছন্দে গেম খেলা যায়। তুলনামূলক কম বাজেটের এসেনশিয়াল এস৩ সিরিজের মনিটরগুলোর পর্দার আকার ২২ থেকে ২৭ ইঞ্চি। মনিটরগুলোতে রয়েছে ১০০ হার্টজ আইপিএস প্যানেল এবং গেম মোড, যা দৈনন্দিন কাজ, গেম খেলা ও বিনোদনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।
রোড শো সম্পর্কে স্যামসাং কনজ্যুমার ইলেকট্রনিকস বাংলাদেশের পরিচালক ও হেড অব বিজনেস শাহরিয়ার বিন লুৎফর জানান, ‘এই রোড শোয়ের মাধ্যমে আমরা সর্বশেষ মডেলের মনিটরগুলোর প্রযুক্তিসুবিধা সবার কাছে পৌঁছে দিতে চাই। আমাদের নতুন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ব্যবহারকারীদের দৈনন্দিন কাজ ও বিনোদন অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করবে।’ স্মার্ট টেকনোলজিসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, ক্রেতারা মনিটরগুলো সরাসরি ব্যবহার করে এগুলোর বিভিন্ন সুবিধা সম্পর্কে জানতে পারবেন, যা তাঁদের আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করবে।