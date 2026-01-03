মস্তিষ্কে বসানোর চিপ বড় পরিসরে তৈরি করবে ইলন মাস্কের নিউরালিংক

কল্পবিজ্ঞানের মতো শোনালেও দীর্ঘদিন ধরেই মানুষের মস্তিষ্ক ও যন্ত্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার কাজ করছে নিউরালিংক। এ জন্য ব্রেন কম্পিউটার ইন্টারফেসেস (বিসিআইএস) প্রযুক্তির তারহীন চিপ তৈরির পাশাপাশি সেগুলো একাধিক গুরুতর স্নায়বিক সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের মাথায় বসিয়েছে ইলন মাস্কের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানটি। চিপগুলো ভালোমতো কাজ করায় এবার বড় পরিসরে চিপ উৎপাদন করতে যাচ্ছে নিউরালিংক।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে ইলন মাস্ক জানিয়েছেন, নিউরালিংক ২০২৬ সাল থেকে ব্রেন-কম্পিউটার ইন্টারফেস প্রযুক্তির চিপ ব্যাপক পরিসরে উৎপাদনের পরিকল্পনা করেছে। একই সঙ্গে চিপটি বসানোর অস্ত্রোপচার প্রক্রিয়া পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় করার উদ্যোগ নিচ্ছে।
নিউরালিংকের তৈরি ব্রেন কম্পিউটার ইন্টারফেসেস প্রযুক্তির তারহীন চিপটি মূলত মেরুদণ্ডে আঘাতসহ গুরুতর স্নায়বিক সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য তৈরি করা হয়েছে। মানবদেহের প্রথম পরীক্ষায় অংশ নেওয়া এক ব্যক্তি এই চিপের মাধ্যমে নিজের মস্তিষ্কের সংকেত কাজে লাগিয়ে ভিডিও গেম খেলার পাশাপাশি ইন্টারনেট ব্যবহার ও ল্যাপটপের কারসর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন। নিউরালিংকের তথ্য মতে, গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে তীব্র পক্ষাঘাতে আক্রান্ত অন্তত ১২ জনের মস্তিষ্কে তারহীন চিপ বসানো হয়েছে। এসব ব্যবহারকারী চিন্তার মাধ্যমে ডিজিটাল যন্ত্রের পাশাপাশি কিছু বাস্তব সরঞ্জামও নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন।
প্রসঙ্গত, নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফডিএ) ২০২২ সালে নিউরালিংকের মানব পরীক্ষার আবেদন প্রথমে প্রত্যাখ্যান করেছিল। পরবর্তী সময়ে নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত বিষয়গুলো সমাধান করার পর ২০২৪ সালে প্রতিষ্ঠানটি মানবদেহে পরীক্ষার অনুমোদন পায়।
সূত্র: রয়টার্স, বিজনেস ইনসাইডার