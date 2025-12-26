জিমেইল অ্যাকাউন্টের ঠিকানা পরিবর্তনের সুযোগ কি সত্যিই চালু হচ্ছে

ব্যক্তিগত বা কাজের প্রয়োজনে জিমেইলের মাধ্যমে নিয়মিত ই–মেইল আদান–প্রদান করেন অনেকে। ই–মেইল লেখা থেকে শুরু করে পাঠানোর পুরো প্রক্রিয়াকে সহজ করতে জিমেইলে বেশ কিছু সুবিধা থাকলেও বর্তমানে নিজেদের জিমেইল অ্যাকাউন্টের ঠিকানা পরিবর্তন করা যায় না। ফলে বিপাকে পড়েন অনেকে। এ সমস্যা সমাধানে শিগগিরই জিমেইল অ্যাকাউন্টের ঠিকানা পরিবর্তনের সুযোগ চালু করতে যাচ্ছে গুগল।
জিমেইল অ্যাকাউন্টের ঠিকানা পরিবর্তনের সুবিধা চালুর বিষয়ে গুগল আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো তথ্য না জানালেও প্রতিষ্ঠানটির এক নথিতে বলা হয়েছে, গুগলের বিভিন্ন সেবায় প্রবেশের প্রধান পরিচয় হিসেবে জিমেইল অ্যাকাউন্টের ঠিকানা ব্যবহৃত হয়। আর তাই নতুন এই সুবিধায় নির্দিষ্ট জিমেইল ঠিকানা অন্য একটি জিমেইল ঠিকানায় পরিবর্তন করা যাবে। কাস্টম ডোমেইনের পাশাপাশি সাধারণ জিমেইল ব্যবহারকারীরাও সুবিধাটি ব্যবহার করতে পারবেন। সুবিধাটি ধাপে ধাপে চালু করা হচ্ছে।
গুগলের তথ্যমতে, নতুন সুবিধাটি কাজে লাগিয়ে কেউ যদি নিজের জিমেইল ঠিকানা পরিবর্তন করেন, তাহলে আগের জিমেইল ঠিকানাটি বন্ধ হবে না। অর্থাৎ একই গুগল অ্যাকাউন্টে একাধিক ঠিকানা ব্যবহার করা যাবে। তবে এই সুবিধা কবে নাগাদ বিশ্বজুড়ে সব ব্যবহারকারীর জন্য উন্মুক্ত হবে, সে বিষয়ে এখনো কোনো নির্দিষ্ট সময়সূচি জানায়নি গুগল।
সম্প্রতি জিমেইল ব্যবহারকারীদের বৈঠকের সম্ভাব্য সময় বা তারিখ নির্ধারণের পদ্ধতি আরও সহজ করতে জিমেইলে ‘হেল্প মি শিডিউল’ নামের এআই–সুবিধা যুক্ত করেছে গুগল। জেমিনাই এআই–চালিত নতুন সুবিধাটি ই–মেইল লেখার সময়ই ব্যবহারকারীদের গুগল ক্যালেন্ডার ও ই–মেইলের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে বৈঠকের সম্ভাব্য সময় জানাতে পারে। ফলে প্রস্তাবিত একাধিক সময় সরাসরি ই–মেইলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের পাঠানো যায়।
সূত্র: ব্লিপিং কম্পিউটার