প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে অনলাইনে নিবন্ধন করতে হবে
প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে অনলাইনে নিবন্ধন করতে হবে
প্রযুক্তি

২৯ আগস্ট ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে আইসিপিসি–জেআরসি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা

প্রযুক্তি ডেস্ক

২৯ আগস্ট ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) ক্যাম্পাসে হবে ‘আইসিপিসি–জেআরসি ইন্টার কলেজ প্রোগ্রামিং কনটেস্ট’ ও ‘আইসিপিসি–জেআরসি ইনট্রা–ইউএপিা প্রোগ্রামিং কনটেস্ট’ শীর্ষক দুটি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা। বাংলাদেশে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা জনপ্রিয়করণে ভূমিকা রাখা প্রয়াত অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীর (জেআরসি) অবদান স্মরণ করতে এই দুটি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রোগ্রামিং কনটেস্ট ক্লাব (পিসিসি) এবং কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল (সিএসই) বিভাগ। ২৭ আগস্ট পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে প্রতিযোগিতার জন্য নিবন্ধন করা যাবে। আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞাপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন প্রতিযোগিতার আয়োজকেরা।

সংবাদ বিজ্ঞাপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রতিযোগিতায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে উত্তর যাচাইয়ের পাশাপাশি তাৎক্ষণিক ফলাফল প্রদর্শন করতে রিয়েল-টাইম স্কোরবোর্ড ব্যবহার করা হবে। ফলে আইসিপিসির (আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা) আদলে একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন অংশগ্রহণকারীরা।

আয়োজকদের তথ্যমতে, ২০২৬ থেকে ২০২৮ সালের এইচএসসি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণ করে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীরাও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। বিজয়ীরা পুরস্কার পাওয়ার পাশাপাশি আইসিপিসি–জেআরসি স্কলারশিপ অ্যাওয়ার্ড পাবেন।

বাংলাদেশের শিক্ষা ও প্রকৌশল ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের পাশাপাশি দেশে প্রতিযোগিতামূলক প্রোগ্রামিংয়ের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন প্রয়াত অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী। ২০১৬ সালে ইউএপিতে এনসিপিসি এবং ২০১৬ ও ২০১৭ সালে এসিএম-আইসিপিসি ঢাকা আঞ্চলিক পর্ব আয়োজনে তাঁর দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এসব উদ্যোগ পরবর্তী সময়ে ঢাকায় ৪৫তম আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ২০২২ আয়োজনের পথ সুগম করতে সহায়তা করে।

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