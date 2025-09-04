বাংলাদেশে স্টারলিংকের অনুমোদিত পুনর্বিক্রেতা হয়েছে রবি আজিয়াটা পিএলসি
স্টারলিংকের পণ্য পাওয়া যাবে রবিতে

প্রযুক্তি ডেস্ক

কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইন্টারনেট-সেবা দিয়ে থাকে ইলন মাস্কের স্টারলিংক। মে মাস থেকে বাংলাদেশেও স্টারলিংকের দ্রুতগতির ইন্টারনেট-সেবার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিভিন্ন প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এবার বাংলাদেশে স্টারলিংক কিটসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ বিক্রি করবে রবি আজিয়াটা পিএলসি। সম্প্রতি অনুমোদিত পুনর্বিক্রেতা হিসেবে স্টারলিংকের সঙ্গে চুক্তিও করেছে মোবাইল অপারেটর প্রতিষ্ঠানটি। আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে রবি আজিয়াটা পিএলসি।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চুক্তির আওতায় রবি নিজস্ব এন্টারপ্রাইজ সেলস চ্যানেল ও অনুমোদিত খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে স্টারলিংকের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ বাজারজাত করবে। পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় সাশ্রয়ী ইন্টারনেট নিশ্চিত করতে কমিউনিটি-শেয়ারিং ওয়াই-ফাই চালুর উদ্যোগ নেওয়ারও পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির।

রবি আজিয়াটা পিএলসির চিফ কমার্শিয়াল অফিসার শিহাব আহমাদ বলেন, বাংলাদেশের ডিজিটাল বিভাজন দূরীকরণের ক্ষেত্রে এটি একটি রূপান্তরমূলক পদক্ষেপ। প্রান্তিক অঞ্চলে উচ্চগতির স্যাটেলাইট ইন্টারনেট আনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে অপরিহার্য ডিজিটাল সেবা গ্রহণের সুযোগ দিচ্ছে রবি; যা অন্তর্ভুক্তি, উদ্ভাবন ও টেকসই অগ্রগতিকে বেগবান করবে।

