টিকটকে নতুন সুবিধা যুক্ত হয়েছে।
টিকটকে নতুন সুবিধা যুক্ত হয়েছে।
প্রযুক্তি

টিকটকে একাধিক নতুন সুবিধা

প্রযুক্তি ডেস্ক

ব্যবহারকারীদের সচেতন ডিজিটাল অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য ‘টাইম অ্যান্ড ওয়েল-বিয়িং’ সুবিধা চালু করেছে টিকটক। নিরাপত্তা ও কমিউনিটি গাইডলাইনকে গুরুত্ব দিয়ে তৈরি নতুন সুবিধাটি কাজে লাগিয়ে ব্যবহারকারীরা সহজেই প্রতিদিন ১২০টির বেশি অ্যাফারমেশন কার্ড ডাউনলোড বা শেয়ার করার পাশাপাশি বৃষ্টি বা ঢেউয়ের শব্দের মতো আরামদায়ক শব্দ তৈরি করতে পারবেন। চাইলে বিভিন্ন ধরনের শ্বাসপ্রশ্বাসের অনুশীলনও করা যাবে। আজ রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে টিকটক বাংলাদেশ।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, টাইম অ্যান্ড ওয়েল-বিয়িং সুবিধাটি টিকটক ব্যবহারকারীদের আগের চেয়ে সহজে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ তৈরি করবে। বিনোদনের পাশাপাশি ব্যবহারকারীদের সুস্থতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে টিকটক। আর তাই ব্যবহারকারীদের প্রযুক্তি ব্যবহারের সময়সীমা নির্ধারণের পাশাপাশি মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে নতুন সুবিধাগুলো যুক্ত করা হয়েছে।

টাইম অ্যান্ড ওয়েল–বিয়িং ফিচার চালুর পাশাপাশি দীর্ঘ মেয়াদে সচেতন ডিজিটাল অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য চারটি নতুন ওয়েল–বিয়িং মিশনও যুক্ত করেছে টিকটক। আট সপ্তাহের স্লিপ আওয়ারস মিশনে ব্যবহারকারীদের একটি ভার্চ্যুয়াল ‘ওয়েল-বিয়িং ট্রি’ অনুসরণ করতে হবে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণের জন্য ‘দৈনিক স্ক্রিন টাইম ব্যাজ’ এবং সময় যাচাই করার জন্য যুক্ত করা হয়েছে ‘সাপ্তাহিক স্ক্রিন টাইম রিপোর্ট মিশন’। এ ছাড়া অন্যদের মিশনগুলো ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়ার জন্য থাকছে ‘ওয়েল-বিয়িং অ্যাম্বাসেডর মিশন’।

ডিজিটাল ওয়েলনেস ল্যাব, টিকটকের গবেষণা এবং এর ইয়ুথ কাউন্সিলের মতামতের ভিত্তিতে এ মিশনগুলো তৈরি করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, কিশোর-কিশোরীদের দুই-তৃতীয়াংশ ডিজিটাল সময় ব্যবস্থাপনার টুলসগুলোকে উপকারী মনে করে।

আরও পড়ুন