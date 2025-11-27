আর্মি ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আইটি ক্লাব চালু

শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিনির্ভর বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গঠনে ভূমিকা রাখার সুযোগ দিতে সাভার ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত আর্মি ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে (আর্মি আইবিএ) আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে আইটি ক্লাব। গতকাল বুধবার আর্মি আইবিএ মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ফাওজিয়া তাসনিমকে সভাপতি করে আইটি ক্লাব চালুর ঘোষণা দেওয়া হয়। নবগঠিত আইটি ক্লাবের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল (সিএসই) বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আফজাল হোসাইন। আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে আর্মি আইবিএ আইটি ক্লাব।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও শিক্ষা: ভবিষ্যতের দিগন্ত’ শীর্ষক এক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে আর্মি আইবিএ আইটি ক্লাব চালুর ঘোষণা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. রুহুল আমিন বলেন, ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে আধুনিক প্রযুক্তি ও ডিজিটাল দক্ষতা অপরিহার্য। এ ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কাজ শেখার সুযোগ তৈরি করে দেবে।
আর্মি আইবিএ এর পরিচালক এবং আইটি ক্লাবের চিফ পেট্রন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কানেক্টিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) কাজী হাসান। তিনি শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংযোগ তৈরির পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং শিল্প-খাতের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, শিক্ষার্থীরা যদি আইসিটি দক্ষতা, উদ্ভাবনী মানসিকতা ও ডিজিটাল সক্ষমতা অর্জন করতে পারেন, তবে তারা ভবিষ্যতে শুধু ভালো চাকরি নয়- বরং উদ্ভাবক, উদ্যোক্তা ও সফল ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। আইটি ক্লাবের কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা, সমস্যা সমাধান, নেতৃত্ব বিকাশ এবং ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেও আশা করেন তারা।
অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইন্টারনেট সোসাইটি বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সহসভাপতি মোহাম্মদ কাওছার উদ্দীন। গেস্ট অব অনার হিসাবে বক্তব্য দেন বেসিস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের (বিআইটিএম) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. মোফাজ্জল হোসেন।