হোয়াটসঅ্যাপে চালু হচ্ছে অর্থের বিনিময়ে সাবস্ক্রিপশন সেবা

হোয়াটসঅ্যাপে অর্থের বিনিময়ে নতুন সাবস্ক্রিপশন সেবা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে মেটা। ‘হোয়াটসঅ্যাপ প্লাস’ নামের এ সাবস্ক্রিপশন সেবাতে বিনা মূল্যে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের তুলনায় একাধিক প্রিমিয়াম সুবিধা ব্যবহার করা যাবে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এরই মধ্যে সাবস্ক্রিপশন সেবাটির কার্যকারিতা নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীদের ওপর পরখ করা হচ্ছে। সবকিছু ঠিক থাকলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেবাটি চালু করা হতে পারে।
হোয়াটসঅ্যাপের নিজস্ব ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেন পেজে অর্থের বিনিময়ে সাবস্ক্রিপশন সেবা চালুর বিষয়ে বলা হয়েছে, ‘প্লাস’ একটি ঐচ্ছিক সাবস্ক্রিপশন, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা হোয়াটসঅ্যাপের প্রচলিত সুবিধার বাইরে কিছু বাড়তি সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন। তবে এই সাবস্ক্রিপশন সেবার মূল্য এখনো নির্ধারণ করা হয়নি। অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত সুবিধা চালু হলেও অ্যাপটির মূল সেবায় কোনো পরিবর্তন আনা হচ্ছে না। ব্যবহারকারীরা আগের মতোই বিনা মূল্যে বার্তা আদান-প্রদান ও ফোনকল করার সুবিধা পাবেন।
নতুন এই সাবস্ক্রিপশন সেবার আওতায় ব্যবহারকারীরা বিশেষ স্টিকার, রিংটোন, বিভিন্ন থিম, ওয়ালপেপার এবং অ্যাপের আইকন নিজেদের মতো করে সাজানোর সুযোগ পাবেন। তবে এসব পরিবর্তন শুধু হোয়াটসঅ্যাপ প্লাস ব্যবহারকারীদের যন্ত্রের পর্দাতেই দেখা যাবে। অর্থাৎ, যার সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করছেন, তার যন্ত্রের পর্দায় দেখা যাবে না। এ ছাড়া সর্বোচ্চ ২০টি চ্যাট একসঙ্গে পিন করে রাখার সুবিধাও মিলবে।
গত জানুয়ারিতে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপে সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক সেবা চালুর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিল মেটা। এরই ধারাবাহিকতায় গত মাসে পরীক্ষামূলকভাবে ‘ইনস্টাগ্রাম প্লাস’ চালু করা হয়েছে। মূলত নতুন আয়ের উৎস তৈরি এবং প্রিমিয়াম সেবার পরিধি বাড়াতেই এ উদ্যোগ নিয়েছে মেটা।
