ইউটিউবে ভিডিও দেখায় নতুন সুবিধা

অনলাইনে বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম এখন ইউটিউব। ভিডিও দেখার পাশাপাশি ইউটিউবে ভিডিও প্রকাশ করে আয়ও করছেন অনেকে। ব্যবহারকারীদের বর্তমানের তুলনায় আরও ভালোভাবে ভিডিও দেখার সুযোগ দিতে ভিডিওর শেষ মুহূর্তে হঠাৎ ভেসে ওঠা ‘এন্ড স্ক্রিন’ লুকিয়ে রাখার সুবিধা চালু করেছে ইউটিউব। ‘হাইড’ নামের সুবিধাটির মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা চাইলেই ভিডিওর শেষ অংশে ভেসে ওঠা সব ধরনের পপআপ দ্রুত বন্ধ করতে পারবেন।
নতুন ভিডিও প্রদর্শনের পাশাপাশি চ্যানেলের প্লেলিস্ট সম্পর্কে দর্শকদের ধারণা দিতে নির্মাতাদের জন্য ‘এন্ড স্ক্রিন’ গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম। তবে অনেক ব্যবহারকারীর অভিযোগ ছিল, এতে ভিডিওর স্বাভাবিক সমাপ্তি নষ্ট হয় এবং শেষ অংশটি অগোছালো মনে হয়। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই এবার দর্শকদের জন্য এন্ড স্ক্রিন নিয়ন্ত্রণের সুযোগ চালু করেছে ইউটিউব। নতুন এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে ভিডিওর শেষ দিকে প্লেয়ারের ডান দিকের ওপরে থাকা ‘হাইড’ অপশনে ক্লিক করে দ্রুত এন্ড স্ক্রিন বন্ধ করা যাবে। ব্যবহারকারীরা চাইলে ‘শো’ অপশনে ক্লিক করে এন্ড স্ক্রিন পুনরায় চালু করতে পারবেন।
ডেস্কটপ ব্যবহারকারীদের জন্যও পরিবর্তন এনেছে ইউটিউব। নতুন এ পরিবর্তনের ফলে নির্মাতার ওয়াটারমার্কের ওপর কার্সর রাখলে আর স্বয়ংক্রিয়ভাবে ‘সাবস্ক্রাইব’ বোতাম ভেসে উঠবে না। তবে ভিডিওর নিচে প্রচলিত সাবস্ক্রাইব অপশন আগের মতোই থাকবে। দর্শকদের ভিডিও দেখার অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করতে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ইউটিউব।
ইউটিউবের তথ্যমতে, নতুন এ পরিবর্তনের কারণে দর্শকেরা উপকৃত হলেও ভিডিওর দর্শক বা সাবস্ক্রিপশনের সংখ্যায় তেমন প্রভাব পড়বে না। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় দেখা গেছে, হাইড–সুবিধা চালুর পর এন্ড স্ক্রিন থেকে আসা ভিউ কমেছে সর্বোচ্চ ১ দশমিক ৫ শতাংশ। নির্মাতারাও আগের মতো ভিডিওর শেষে সর্বোচ্চ চারটি ইন্টারঅ্যাকটিভ উপাদান যুক্ত করতে পারবেন। ওয়াটারমার্কও থাকবে ব্র্যান্ডিংয়ের প্রতীক হিসেবে। দর্শকেরা নিজেরাই ঠিক করবেন যে ভিডিওর শেষ অংশে এসব উপাদান দেখতে চান কি না।
সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে