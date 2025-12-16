মেসেঞ্জারের ডেস্কটপ অ্যাপ
মেসেঞ্জারের ডেস্কটপ অ্যাপ
প্রযুক্তি

মেসেঞ্জারের ডেস্কটপ অ্যাপ বন্ধ করে দিয়েছে মেটা

প্রযুক্তি ডেস্ক

মেসেঞ্জারের ডেস্কটপ অ্যাপের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে মেটা। গতকাল সোমবার থেকে ম্যাক ও উইন্ডোজের জন্য তৈরি অ্যাপটি আর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। ফলে কম্পিউটারে মেসেঞ্জার ব্যবহারের জন্য এখন ব্যবহারকারীদের ফেসবুকের ওয়েব সংস্করণ ব্যবহার করতে হচ্ছে।

করোনা মহামারির শুরুতে ঘরে বসে যোগাযোগের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে মেসেঞ্জারের ডেস্কটপ অ্যাপ চালু করেছিল ফেসবুক। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপটি কার্যকারিতা ও ব্যবহারযোগ্যতার দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে। ব্যবসায়িক যোগাযোগে বহুল ব্যবহৃত জুমের মতো প্ল্যাটফর্মের তুলনায় এতে একসঙ্গে বেশি অংশগ্রহণকারী নিয়ে ভিডিও কল করার সুযোগ ছিল না অ্যাপটিতে। স্ক্রিন শেয়ার করতে না পারার পাশাপাশি সহজে লিংকও শেয়ার করা যেত না। এসব সীমাবদ্ধতার কারণে ধীরে ধীরে কমতে থাকে ডেস্কটপ অ্যাপটির গুরুত্ব। তাই ২০২৩ সালে মেসেঞ্জারকে ফেসবুক অ্যাপের সঙ্গে একীভূত করার উদ্যোগ নেয় মেটা। একই সময় ডেস্কটপ সংস্করণের প্রযুক্তিগত ভিত্তিতেও একাধিক পরিবর্তন আনা হয়।

মেটার তথ্যমতে, ম্যাকের জন্য মেসেঞ্জার অ্যাপটি তৈরি করা হয়েছিল ‘ক্যাটালিস্ট’ প্রযুক্তি ব্যবহার করে, যার মাধ্যমে আইপ্যাডের অ্যাপ ম্যাকে চালানো যায়। তবে এই প্রযুক্তি ডেভেলপার ও ব্যবহারকারী উভয় পক্ষের কাছেই সমালোচনার মুখে পড়ে। আগে ম্যাকের জন্য মেসেঞ্জার ছিল ‘ইলেকট্রন’ভিত্তিক একটি অ্যাপ। পরে সেটিকে ‘রিয়েক্ট নেটিভ ডেস্কটপ’ প্রযুক্তিতে রূপান্তর করা হয়। অন্যদিকে উইন্ডোজের জন্য মেসেঞ্জারের ডেস্কটপ অ্যাপকে ওয়েব অ্যাপে রূপান্তর করা হয়।

বছরের শেষ নাগাদ মেসেঞ্জারের ডেস্কটপ অ্যাপ বন্ধ হয়ে যাবে বলে আগেই সতর্ক করেছিল মেটা। ডেস্কটপ অ্যাপ বন্ধের আগে চ্যাট ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য একটি পিন সেট করতে ব্যবহারকারীদের পরামর্শও দিয়েছিল প্রতিষ্ঠানটি। মেটার তথ্যমতে, ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ছাড়া যাঁরা মেসেঞ্জার ব্যবহার করতেন, অ্যাপ বন্ধের পর তাঁরা মেসেঞ্জার ডট কম থেকে মেসেঞ্জার ব্যবহার করতে পারবেন।

সূত্র: টেক ক্র্যান্চ

আরও পড়ুন