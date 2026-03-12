এপ্রিলে অর্থ লেনদেন–সুবিধা চালু করছে এক্স, যে সুবিধা পাওয়া যাবে

খুদে ব্লগ লেখার ওয়েবসাইট এক্সের (সাবেক টুইটার) মালিকানা নিজের করে নেওয়ার পরপরই ইলন মাস্ক ঘোষণা দিয়েছিলেন, এক্স হবে ‘সবকিছর অ্যাপ বা এভরিথিং অ্যাপ’। নিজের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য জনপ্রিয় অ্যাপগুলোর বিভিন্ন সুবিধা ধীরে ধীরে এক্সে যুক্ত করছেন ইলন মাস্ক। এরই ধারাবাহিকতায় এবার এপ্রিল মাসের মধ্যে এক্সে সীমিত পরিসরে অর্থ লেনদেন (পেমেন্ট) সুবিধা চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।
এক্স মানি নামের সুবিধাটি মূলত ইন-অ্যাপ পেমেন্ট সিস্টেম হিসেবে তৈরি করা হয়েছে, ফলে ব্যবহারকারীরা এক্স থেকে বের না হয়েই একে অপরকে অর্থ পাঠাতে পারবেন। অর্থাৎ, অর্থ স্থানান্তরের জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম ‘পেপ্যাল’-এর আদলে এক্স থেকেই বিভিন্ন পণ্যের মূল্য পরিশোধসহ অর্থ আদান-প্রদান করা সম্ভব হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
অর্থ লেনদেন–সুবিধা চালুর জন্য এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক পেমেন্ট নেটওয়ার্ক ভিসার সঙ্গে অংশীদারত্ব চুক্তি করেছে এক্স। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা এক্স ব্যবহারকারীরা সহজেই এক্সের মাধ্যমে অর্থ আদান–প্রদান করতে পারবেন।
ধারণা করা হচ্ছে, এক্সের অর্থ লেনদেন–সুবিধায় ব্যবহারকারীদের মধ্যে পিয়ার-টু-পিয়ার ট্রান্সফার প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে আলাদা ওয়ালেট চালু করতে পারে এক্স। ওয়ালেটটি চালু হলে ব্যবহারকারীরা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মতোই এক্সের ওয়ালেটে অর্থ জমা করতে পারবেন।
