ডেটা সেন্টারের চাহিদা মেটাতে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সঙ্গে মেটার চুক্তি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) সেবা সম্প্রসারণের ফলে মেটার ডেটা সেন্টারে বিদ্যুতের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। আর তাই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ছোট আকারের মডিউলার রিঅ্যাক্টর (এসএমআর) নির্মাতা দুটি স্টার্টআপের সঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহের চুক্তি করেছে ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা। দীর্ঘমেয়াদি এসব চুক্তির মাধ্যমে ছয় গিগাওয়াটের বেশি পারমাণবিক বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারবে মেটা।
মেটার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ভিসট্রা এবং ছোট আকারের মডিউলার রিঅ্যাক্টর (এসএমআর) প্রযুক্তি নির্মাতা দুটি স্টার্টআপ ওকলো ও টেরাপাওয়ার। ওকলোর ‘অরোরা পাওয়ারহাউস’ নামে প্রতিটি রিঅ্যাক্টর ৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। মেটার চাহিদা পূরণে প্রতিষ্ঠানটি এক ডজনের বেশি রিঅ্যাক্টর স্থাপন করবে। অপর দিকে টেরাপাওয়ার ২০৩২ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করবে। টেরাপাওয়ার এমন একটি উন্নত রিঅ্যাক্টর নকশা করেছে, যেখানে গলিত সোডিয়াম ব্যবহার করে রিঅ্যাক্টর থেকে জেনারেটরে শক্তি স্থানান্তর করা হয়।
ভিসট্রা বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে যুক্তরাষ্ট্রে নিজেদের চালু থাকা তিনটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে। অন্যদিকে ওকলো ও টেরাপাওয়ার নতুন রিঅ্যাক্টর নির্মাণ করে ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। ভিসট্রার সঙ্গে ২০ বছর মেয়াদি চুক্তির আওতায় মেটা ওহাইও অঙ্গরাজ্যের পেরি ও ডেভিস বেস নামের দুটি চালু পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে মোট ২ দশমিক ১ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ কিনবে মেটা। একই সঙ্গে ভিসট্রা নিজেদের পেনসিলভানিয়ার বিউভার ভ্যালি বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়ে অতিরিক্ত ৪৩৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে।
চুক্তিগুলোর আর্থিক শর্ত প্রকাশ করেনি মেটা। তবে সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষকদের মতে, বিদ্যমান পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে কেনা বিদ্যুতের দাম তুলনামূলকভাবে কম হবে। অন্যদিকে ছোট আকারের মডিউলার রিঅ্যাক্টর থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম কত হতে পারে, সে বিষয়ে কোনো তথ্য জানা যায়নি। টেরাপাওয়ারের তথ্যমতে, ভবিষ্যতে প্রতি মেগাওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুতের দাম হতে পারে ৫০ থেকে ৬০ ডলার। তবে ওকলোর মতে, এ খরচ ৮০ থেকে ১৩০ ডলারের মধ্যে হতে পারে।
সূত্র: টেক ক্রাঞ্চ