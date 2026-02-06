নির্বাচন সামনে রেখে ফেসবুকের বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশে বসবাসকারীদের ‘বিশেষ বিজ্ঞপ্তি’ দেখাচ্ছে ফেসবুক। মোবাইল অ্যাপ বা ব্রাউজারের মাধ্যমে ফেসবুকে প্রবেশ করার পর অনেকেই নির্বাচনে ভোট দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি দেখেছেন।
ফেসবুকের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১২ ফেব্রুয়ারি যে সাধারণ নির্বাচন হতে চলেছে, সেই নির্বাচনের ভোটিং সম্পর্কিত সরসারি তথ্য দেখুন। বিজ্ঞপ্তির নির্বাচনী তথ্য দেখুন অপশনে ক্লিক করলে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট চালু হচ্ছে।
বিজ্ঞপ্তির শেষে কতজন ফেসবুক ব্যবহারকারী নির্বাচনী তথ্য শেয়ার করছেন তার তথ্য প্রকাশ করছে ফেসবুক। আজ শুক্রবার বিকেল ৪.২০ মিনিট পর্যন্ত ৪ লাখ ৯৯ হাজারের বেশি ব্যবহারকারী এই বিজ্ঞপ্তি শেয়ার করেছে বলে দেখা যায়। ধারণা করা হচ্ছে, বাংলাদেশের ভোটারদের ভোট দিতে আগ্রহী করে তুলতেই বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করছে ফেসবুক।
ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক বুশরা হুমায়রা বলেন, ফেসবুক তার ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞপ্তি জনস্বার্থে প্রকাশ করে থাকে। ব্যবহারকারীরা মাঝেমধ্যেই ভূমিকম্পসহ নানা দুর্যোগ বা জাতীয় কোনো ঘটনার সময় এ ধরনের বিজ্ঞপ্তি পেয়ে থাকেন। যদিও ২০২৪ সালের নির্বাচনের সময় এমন বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়েনি। বলা যায়, এবারই প্রথম বাংলাদেশের কোনো নির্বাচনের সময় ফেসবুকে বিজ্ঞপ্তি দেখাচ্ছে মেটা।
ফেসবুকের এই বিজ্ঞপ্তির নির্ভরযোগ্যতার বিষয়টিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন বুশরা হুমায়রা। তাঁর মতে, বিজ্ঞপ্তিতে থাকা ‘নির্বাচনী তথ্য দেখুন’ বাটনে ক্লিক করলে ব্যবহারকারীকে সরাসরি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এতে করে ভোটাররা কোনো প্রকার বিভ্রান্তি ছাড়াই তাদের ভোটকেন্দ্র, ভোটার আইডি–সংক্রান্ত তথ্য ও নির্বাচনের আচরণবিধি সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাচ্ছেন। ভুয়া খবরের এই যুগে সরাসরি সরকারি ওয়েবসাইটের তথ্য জানার এই প্রক্রিয়া জনমনে আস্থার জায়গা তৈরি করেছে।