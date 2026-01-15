আজ বৃহস্পতিবার ২৫ বছর পূর্ণ করল বিশ্বের বৃহত্তম অনলাইন তথ্যভান্ডার উইকিপিডিয়া। যাত্রা শুরুর পর থেকেই গত ২৫ বছর ধরে উইকিপিডিয়া মানুষের তৈরি নির্ভরযোগ্য তথ্য বিশ্বজুড়ে সবার কাছে বিনা মূল্যে পৌঁছে দিচ্ছে। এ বিষয়ে উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মারিয়ানা ইস্কান্দার জানিয়েছেন, উইকিপিডিয়া বিশ্বের একটি ডিজিটাল বিস্ময়। পর্দার আড়ালে থাকা অসংখ্য মানুষের প্রতিশ্রুতি ও মুক্ত জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার মানসিকতার কারণেই এটি গত ২৫ বছরে অসংখ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে টিকে আছে। বর্তমানে এটি পুরো ইন্টারনেটের কাঠামোর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
উইকিপিডিয়ার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রথমবারের মতো ভিডিও সিরিজ প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক সম্পাদকের জীবন ও কাজের নেপথ্য কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। এই স্বেচ্ছাসেবকরাই কঠোর মান বজায় রেখে তথ্য যাচাই এবং সম্পাদনা করেন। এই সিরিজে আটজন স্বেচ্ছাসেবকের গল্প দেখানো হয়েছে। একটি মুক্ত-বিষয়বস্তু নির্ভর অনলাইন বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়া উইকিপিডিয়ান নামের স্বেচ্ছাসেবকদের সম্প্রদায় বিকাশ করে যাচ্ছে। ২০০১ সালে ডোমেন নিবন্ধিত হওয়ার দুই দিন পরে ১৫ জানুয়ারি এর প্রথম সম্পাদনা শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে নাম ছিল নুপিডিয়া। ২০০১ সালে জিমি ওয়েলস ও ল্যারি স্যাঙ্গার উইকিপিডিয়া চালু করেন।
এআইয়ের এই সময়ে মানুষের হাতে তৈরি ও যাচাইকৃত তথ্যের গুরুত্ব আগের চেয়ে বহুগুণ বেড়েছে। বর্তমানে উইকিপিডিয়ায় থাকা ৬ কোটি ৫০ লাখ নিবন্ধ প্রতি মাসে প্রায় ১ হাজার ৫০০ কোটি বার দেখা হয়। লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা চ্যাটজিপিটির মতো এআই টুলকে প্রশিক্ষিত করার জন্য উইকিপিডিয়াকে অন্যতম উচ্চমানের ডেটাসেট হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
উইকিপিডিয়াকে টেকসই করতে মাইক্রোসফট, গুগল, মেটা এবং আমাজনের পাশাপাশি ইকোসিয়া ও পারপ্লেক্সিটির মতো প্রযুক্তি কোম্পানির সঙ্গে নতুন অংশীদারত্ব গড়ে তোলা হয়েছে। ফাউন্ডেশন একটি হিউম্যান-ফার্স্ট এআই কৌশল গ্রহণ করেছে। নতুন প্রজন্মের পাঠকদের কাছে পৌঁছাতে অনলাইন গেম এবং সোশ্যাল মিডিয়ার উপযোগী ছোট কনটেন্ট নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে সংস্থাটি।
সূত্র: উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন