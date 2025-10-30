এক্স অ্যাকাউন্ট লক হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন যেসব ব্যবহারকারী

নীতিমালা না মানলে নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীদের অ্যাকাউন্ট ব্লক করে দেয় ইলন মাস্কের মালিকানাধীন খুদে ব্লগ লেখার সাইট এক্স (সাবেক টুইটার)। এর ফলে ব্লক করা অ্যাকাউন্ট থেকে কেউ চাইলেই কোনো বার্তা আদান–প্রদান করা যায় না। এমনকি সেই অ্যাকাউন্ট থেকে কোনো পোস্টও দেওয়া যায় না। তবে এক্সের নতুন এক সিদ্ধান্তের কারণে অ্যাকাউন্ট ব্লক না হলেও লকের ঝুঁকিতে পড়েছেন ব্যবহারকারীরা।
এক্স জানিয়েছে, শিগগিরই পুরোনো টুইটার ডটকম ডোমেইন পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হবে। এ কারণে যেসব ব্যবহারকারী হার্ডওয়্যার সিকিউরিটি–কি বা পাসকি ব্যবহার করে টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন সক্রিয় রেখেছেন, তাদের ১০ নভেম্বরের মধ্যে অবশ্যই পুনরায় সেটআপ সম্পন্ন করতে হবে। না হলে তাদের অ্যাকাউন্ট লক হয়ে যেতে পারে। অ্যাকাউন্টে টু স্টেপ ভেরিফিকেশন সক্রিয় আছে কি না, তা দেখতে সেটিংস অ্যান্ড প্রাইভেসিতে গিয়ে সিকিউরিটি অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট অ্যাকসেস অপশনে যেতে হবে। এরপর সিকিউরিটিতে গিয়ে টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন মেনু নির্বাচন করতে হবে।
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুনরায় সেটআপ সম্পন্ন না করলে ব্যবহারকারীরা নিজেদের অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে পারবেন না। অ্যাকাউন্ট সচল করতে হলে সিকিউরিটি-কি নতুন করে যুক্ত করতে হবে। চাইলে টু স্টেপ ভেরিফিকেশনের মাধ্যমেও লগইন করা যাবে। অ্যাকাউন্টের সুরক্ষার সব সময়ই টু স্টেপ ভেরিফিকেশন চালু রাখার পরামর্শ দিয়ে থাকে এক্স।
এক্স জানিয়েছে, এ পরিবর্তনের সঙ্গে কোনো নিরাপত্তাঝুঁকির সম্পর্ক নেই। আপাতত এটি শুধু ইউবিকি ও পাসকি ব্যবহারকারীদের প্রভাবিত করবে। অথেনটিকেটর অ্যাপ, এসএমএস বা অন্য টু স্টেপ ভেরিফিকেশন পদ্ধতি ব্যবহারকারীদের কোনো পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে না। টুইটারের নাম বাদ দেওয়ার ঘোষণা আগেই দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্যই নতুন এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
সূত্র: ম্যাশেবল
https://mashable.com/article/x-retire-twitter-lock-old-accounts