হোয়াটসঅ্যাপের লিংকড ডিভাইস প্রযুক্তিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন সুবিধা

তাৎক্ষণিক বার্তা আদান-প্রদানের পাশাপাশি সহজে কথা বলা ও ভিডিও কল করার সুযোগ থাকায় নিয়মিত হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেন অনেকেই। দ্রুত হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা দেখার পাশাপাশি ফোনকলের তথ্য জানতে নিজেদের স্মার্টওয়াচে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টও যুক্ত করেন কেউ কেউ। তবে ব্যস্ততার কারণে বা মনের ভুলে অনেক সময় পুরোনো বা একাধিক স্মার্টওয়াচ থেকে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলা সম্ভব হয় না। ফলে নিরাপত্তাঝুঁকি তৈরি হয়। এ সমস্যা সমাধানে নিজেদের লিংকড ডিভাইস প্রযুক্তিতে নতুন সুবিধা যুক্ত করতে যাচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ।
লিংকড ডিভাইস প্রযুক্তিতে যুক্ত হতে যাওয়া নতুন সুবিধাটি কাজে লাগিয়ে ব্যবহারকারীরা চাইলেই নিজেদের হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টের সঙ্গে কোন কোন স্মার্টওয়াচ যুক্ত রয়েছে, তা জানতে পারবেন। ফলে ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি কমবে। এরই মধ্যে নিজেদের আইওএস বেটা সংস্করণে নতুন সুবিধাটি যুক্ত করার পাশাপাশি সেটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করছে হোয়াটসঅ্যাপ।
হোয়াটসঅ্যাপের বিভিন্ন সুবিধা নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান ডব্লিউ আ বেটা ইনফো জানিয়েছে, লিংকড ডিভাইস প্রযুক্তিতে নতুন একটি ট্যাব যুক্ত করার কাজ চলছে। ট্যাবটির নাম হবে ‘পেরিফেরালস’। এই ট্যাব থেকে ব্যবহারকারীরা জানতে পারবেন, তাঁদের হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টের সঙ্গে কোন কোন যন্ত্র যুক্ত রয়েছে। শুধু তা–ই নয়, যন্ত্রগুলোর মডেল এবং সেগুলো কতক্ষণ সক্রিয় ছিল, সে তথ্যও দেখা যাবে। ফলে অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা বর্তমানের তুলনায় বাড়বে।
প্রাথমিকভাবে টেস্টফ্লাইট ব্যবহারকারীদের জন্য এই সুবিধা চালু করা হলেও, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ধাপে ধাপে আইওএস ও অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হতে পারে।
সূত্র: নিউজ ১৮