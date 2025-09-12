হোয়াটসঅ্যাপে বারবার ত্রুটি, ভোগান্তিতে ব্যবহারকারীরা

ব্যক্তিগত বা কাজের প্রয়োজনে নিয়মিত হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেন অনেকেই। ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও বেশ কিছুদিন ধরে বারবার ত্রুটি দেখা দিচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপে। সম্প্রতি হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব ব্যবহারকারীরা ত্রুটির মুখে পড়ছেন। বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী ব্যবহারকারীদের অভিযোগ, গত মঙ্গলবার থেকে হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েবের চ্যাট ফিডে স্বাভাবিকভাবে ওপরে নিচে স্ক্রল করা যাচ্ছে না। এর ফলে অনেকেই একে অপরের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে যোগাযোগ করতে পারছেন না।
সম্প্রতি একের পর এক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীরা। কিছুদিন আগে কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধ ছিল হোয়াটসঅ্যাপ। এরপর দেখা দিল ওয়েব সংস্করণে স্ক্রলিং সমস্যা। কম্পিউটারে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট ব্যবহারের অন্যতম প্রধান উপায় স্ক্রলিং। সেটি কাজ না করায় ব্যবহারকারীদের মধ্যে অসন্তোষ বেড়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মাউসের স্ক্রল অন্যান্য ওয়েবসাইটে স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে। তবে হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েবে সেটি কাজ করছে না।
একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীর দাবি, ওয়েব ব্রাউজারে হোয়াটসঅ্যাপের ট্যাব রিফ্রেশ করলে সাময়িকভাবে চ্যাট ফিডে স্বাভাবিকভাবে স্ক্রল করা যায়। তবে কিছুক্ষণ পর আবার একই সমস্যা দেখা দেয়। ধারণা করা হচ্ছে, ওয়েব সংস্করণের সাম্প্রতিক কোনো প্রযুক্তি হালনাগাদের কারণে এ সমস্যা হচ্ছে।
বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ কয়েকজন হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারী দাবি করেছেন, হোয়াটসঅ্যাপের চ্যাট ফিডে ইমোজি ও স্টিকার ব্যবহারের সময় স্ক্রলিং সমস্যা বেশি হচ্ছে। তবে এ ত্রুটির বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি হোয়াটসঅ্যাপের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা।
সূত্র: নিউজ১৮