টিপি-লিংকের এক্সপার্ট মিটআপ অনুষ্ঠিত

রাজধানীর একটি হোটেলে আজ শনিবার দেশের প্রযুক্তিপণ্য বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান এক্সেল টেকনোলজিস লিমিটেডের বিশেষ আয়োজনে এক্সপার্ট মিটআপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আসন্ন বিশ্বকাপ উপলক্ষে টিপি-লিংকের ‘১ গোল ১ নেটওয়ার্ক’ প্রচারণাকে সামনে রেখে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন টিপি-লিংক প্রাইভেট লিমিটেডের (সার্ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক লিন ওয়াং। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন এক্সেল টেকনোলজিস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক গৌতম সাহা।
লিন ওয়াং বলেন, ‘টিপি-লিংকের দর্শন হলো প্রতিটি বাড়ি, অফিস ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান যেন একটি নির্ভরযোগ্য, দ্রুত ও সুরক্ষিত নেটওয়ার্কের আওতায় আসে। বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তরে টিপি-লিংক বদ্ধপরিকর। আমরা চাই, গ্রাহকেরা যেন একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সব যন্ত্র সংযুক্ত রাখতে পারেন, আর সেই লক্ষ্যেই আমাদের সব উদ্ভাবন।’ এ ছাড়া বাংলাদেশে বড় ধরনের বিনিয়োগ ও উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করার আগ্রহ প্রকাশ করেন লিন ওয়াং।
গৌতম সাহা বলেন, ‘২০০৪ সাল থেকে এক্সেলের সঙ্গে টিপি-লিংকের পথচলা। টিপি-লিংকের প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রেতা বাংলাদেশ। বাংলাদেশে তিন কোটির বেশি টিপি-লিংকের পণ্য বিক্রি করেছি আমরা। বাংলাদেশে আড়াই হাজারের মতো টিপি-লিংকের চ্যানেল পার্টনার রয়েছে আর এক্সেলের ২২টি সার্ভিস সেন্টার রয়েছে, যে জায়গায় আমরা বিক্রয়োত্তর সেবা দিয়ে থাকি।’
এ ছাড়া গৌতম সাহা আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপ উপলক্ষে ‘১ গোল ১ নেটওয়ার্ক’ নামের প্রচারণার উদ্বোধন করেন। এই প্রচারণার আওতায় গ্রাহকেরা পণ্য কিনে অংশগ্রহণ করে প্রতি সপ্তাহে টেলিভিশন থেকে শুরু করে ফাইনাল পুরস্কার হিসেবে মোটরবাইক জিতে নিতে পারবেন।
এ ছাড়া টিপি-লিংকের আর একটি ব্যান্ড ওমাডা। ওমাডা সার্টিফায়েড নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (ওসিএনএ) কোর্সের মাধ্যমে সার্টিফিকেশন ও হ্যান্ডস-অন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ৩০০-এর বেশি ওমাডা এক্সপার্ট তৈরি করা হয়েছে। এই বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন আইটি প্রফেশনাল, সিস্টেম ইন্টিগ্রেটর, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আইটি প্রধানেরা। অনুষ্ঠানের এক্সপেরিয়েন্স জোনে টিপি-লিংক ছাড়াও কোম্পানিটির সাব-ব্র্যান্ড ওয়াডা, ভিডি, ট্যাপো ও মারকিউসিসের বেশ কিছু নতুন পণ্য প্রদর্শন করেন।