ঢাকার কম্পিউটার বাজারে বিক্রি বেড়েছে, দাম স্থিতিশীল

চলতি সপ্তাহে ঢাকার কম্পিউটার বাজারে বিক্রির পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে। বাজারের বিক্রয়কর্মীরা জানিয়েছেন, গত সপ্তাহের তুলনায় ক্রেতাদের উপস্থিতি এবার বেশ ভালো, ফলে কেনাবেচাও প্রাণবন্ত হয়েছে। তবে পণ্যের দামে তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। র্যাম, প্রসেসর, মাদারবোর্ড, এসএসডি ও মনিটরসহ বিভিন্ন যন্ত্রাংশের দাম আগের সপ্তাহের মতোই রয়েছে। ঢাকার একাধিক কম্পিউটার বাজার ঘুরে কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের দাম তুলে ধরা হলো।
ইন্টেল: কোর আলট্রা ৯ ২৮৫কে ৫.৭০ গিগাহার্টজ (গি.হা.) ৭২ হাজার টাকা, কোর আই-৯ ৬.০০ গি.হা. ১৪ প্রজন্ম র্যাপ্টর লেক রিফ্রেশ ৫৫ হাজার টাকা, কোর আলট্রা ৭ ২৬৫কে (৫.৫ গি.হা.) ৪৪ হাজার ৫০০ টাকা, কোর আই-৭ ৫.৬০ গি.হা. ১৪ প্রজন্ম ৪৪ হাজার ৫০০ টাকা, কোর আই-৭ ৫.৪০ গি.হা. ১৩ প্রজন্ম ৪০ হাজার টাকা, কোর আলট্রা–৫ ২৪৫ কেএফ (৫.২ গি.হা.) ৩৪ হাজার ৫০০ টাকা, কোর আই–৫ (৫.৩০ গি.হা.) ১৪ প্রজন্ম ২৯ হাজার টাকা, কোর আই–৫ (৪.৬০ গি.হা.) ১৩ প্রজন্ম ২২ হাজার ৫০০ টাকা এবং কোর আই–৩ (৪.৫০ গি.হা.) ১৩ প্রজন্ম ১৩ হাজার ৫০০ টাকা।
এএমডি: রাইজেন–৯ ৭৯০০এক্স ৪.৭০–৫.৬০ গি.হা. ৩৯ হাজার টাকা, রাইজেন–৭ ৫৭০০জি ৩.৮– ৪.৬ গি.হা. ১৫ হাজার টাকা, রাইজেন–৭ ৭৭০০এক্স ৪.৫০–৫.৪০ গি.হা. ৩৩ হাজার টাকা এবং রাইজেন–৫ ৫৬০০জি ৩.৯০–৪.৪০ গি.হা. ১৪ হাজার ৮০০ টাকা।
আসুস: প্রাইম এইচ৬১০এম (ডিডিআর ৪) ১০ হাজার ৫০০ টাকা, টাফ গেমিং বি৫৫০এম প্লাস (ডিডিআর ৪) ১৮ হাজার ৯০০ টাকা, প্রাইম জেড৮৯০ প্লাস সিএসএম (ডিডিআর ৫) (ওয়াইফাই-৭) ৩৭ হাজার ৬০০ টাকা।
গিগাবাইট: গিগাবাইট বি৭৬০এম গেমিং এক্স (ডিডিআর ৪) ইন্টেল মাদারবোর্ড ২০ হাজার টাকা, গিগাবাইট বি৪৫০এম কে এএমডি মাদারবোর্ড ৮ হাজার ৯০০ টাকা।
এমএসআই: প্রো এইচ ৬১০ এম–জি (ডিডিআর ৪) ১১ হাজার টাকা, বি৪৫০এম–এ প্রো ম্যাক্স ৮ হাজার টাকা।
ট্রান্সসেন্ড: জেটর্যাম ৮ জিবি (ডিডিআর ৫) ৪৮০০ মেগাহার্টজ ৩ হাজার ৫০০ টাকা, জেটর্যাম ১৬ জিবি (ডিডিআর ৫) ৪৮০০ মেগাহার্টজ ৬ হাজার ৫০০ টাকা, জেটর্যাম ৩২ জিবি (ডিডিআর ৫) ৪৮০০ মেগাহার্টজ ১২ হাজার টাকা।
করজেয়ার: ভেনজিন্স এলপিএক্স ৩২০০ মেগাহার্টজ (ডিডিআর ৪) ৮ জিবি ৪ হাজার টাকা, ভেনজিন্স এলপিএক্স ৩২০০ মেগাহার্টজ (ডিডিআর ৪) ১৬ জিবি ৬ হাজার টাকা, ভেনজিন্স আরজিবি ১৬ জিবি (ডিডিআর ৫) ৬০০০ মেগাহার্টজ গেমিং র্যাম ৯ হাজার টাকা।
জিস্কিল: ট্রাইডেন্ট জেড ৩২০০ মেগাহার্টজ ৮ জিবি (ডিডিআর ৪) ৪ হাজার ১০০ টাকা।
টুইনমস: ৮ জিবি ১৬০০ বাস (ডিডিআর ৩) ২ হাজার টাকা, ৮ জিবি (ডিডিআর ৪) ৩২০০ মেগাহার্টজ ৩ হাজার টাকা, থান্ডার জিএক্স ১৬ জিবি (ডিডিআর ৪) ৩২০০ মেগাহার্টজ ৪ হাজার ৭০০ টাকা।
সিগেট: বারাকুডা৩৫ ৭২০০ আরপিএম সাটা ২ টে.বা. ৯ হাজার ২০০ টাকা।
তোশিবা: ২ টে.বা. তোশিবা পি৩০০ ৭২০০ আরপিএম ৭ হাজার ৬০০ টাকা, ৪ টে.বা. তোশিবা এক্স৩০০ ৭২০০ আরপিএম ১৭ হাজার টাকা।
স্যামসাং: ৮৭০ ইভো ৫০০ জিবি সাটা–৩ ৭ হাজার ২০০ টাকা, ৯৮০ এনভিএমই ৫০০ জিবি ৭ হাজার ৩০০ টাকা, ৯৭০ ইভো প্লাস ৫০০ জিবি ৭ হাজার ৮০০ টাকা, ৯৮০ প্রো ৫০০ জিবি এনভিএমই পিসিআইই জেন৪ ৯ হাজার ২০০ টাকা।
এইচপি: ইএক্স৯০০ ১২০ জিবি ২ হাজার ১০০ টাকা, এস৭০০ প্রো ১২৮ জিবি ২ হাজার ৮০০ টাকা, এস৭০০ ২৫০ জিবি ৩ হাজার ৩০০ টাকা, ইএক্স৯০০ ৫০০ জিবি ৪ হাজার ৩০০ টাকা।
ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল: মাই পাসপোর্ট ১ টে.বা. ৮ হাজার টাকা, মাই পাসপোর্ট ২ টে.বা. ৯ হাজার টাকা, মাই পাসপোর্ট ৪ টে.বা. ১৪ হাজার ৫০০ টাকা।
তোশিবা: ক্যানভিও বেসিক এ৫ ২ টে.বা. ৯ হাজার ৬০০ টাকা।
এডেটা: এইচডি ৩৩০ ৪ টে.বা. ১৭ হাজার ২০০ টাকা।
ট্রান্সসেন্ড: স্টোরজেট ২৫এইচ৩ ১ টে.বা. ৮ হাজার ৮০০ টাকা, স্টোরজেট ২৫এইচ৩ ২ টে.বা. ১১ হাজার ৫০০ টাকা, স্টোরজেট ২৫এইচ৩পি ৪ টে.বা. ১৭ হাজার ৫০০ টাকা।
আসুস: ভিওয়াই২৪৯এইচজিআর ২৪ ইঞ্চি ১৫ হাজার টাকা, ভিএ২৪৯এইচজি ২৪ ইঞ্চি ১৬ হাজার টাকা, টাফ গেমিং সিরিজ ৫ ভিজি২৫৯কিউ৫এ ২৪.৫ ইঞ্চি ২৪ হাজার টাকা।
এইচপি: ১৯.৫ ইঞ্চি পি২০৪ভি ১৩ হাজার টাকা, ২২ ইঞ্চি এম২২এফ ১৬ হাজার টাকা, ২৪ ইঞ্চি এম২৪এফ ১৭ হাজার টাকা, ২৪ ইঞ্চি ৫ ৫২৪এসএইচ ২০ হাজার ৮০০ টাকা।
ডেল: ১৯.৫ ইঞ্চি ডি২০২০এইচ ১১ হাজার ৫০০ টাকা, ২২ ইঞ্চি এসই২২২২এইচ ১৪ হাজার ৫০০ টাকা।
এমএসআই: প্রো এমপি২২৩ ২২ ইঞ্চি ১১ হাজার ২০০ টাকা, প্রো এমপি২২৫ ২২ ইঞ্চি ১২ হাজার ৮০০ টাকা, প্রো এমপি২৫১ ২৪.৫ ইঞ্চি ১৯ হাজার ৫০০ টাকা।
এলজি: ২৪এমএস৫৭০বি–বি ২৪ ইঞ্চি ২৮ হাজার ৫০০ টাকা, ২২এমকে৬০০এম ২১.৫ ইঞ্চি ১৫ হাজার ৫০০ টাকা, ২২এমকে৬০০এম ২১.৫ ইঞ্চি ১৫ হাজার ৫০০ টাকা, আলট্রাগিয়ার ২৭জিএস৬৫এফ–বি ২৭ ইঞ্চি ৪০ হাজার টাকা।
স্যামসাং: এলএস২৪ডি৩০০জিএডব্লিউ ২৪ ইঞ্চি ১৭ টাকা, ওডিসি জি৫ ২৭ ইঞ্চি ৪০ হাজার ৮০০ টাকা।
গিগাবাইট: জিটি ১০৩০ ২ জিবি ১০ হাজার টাকা, আরটিএক্স ৩০৫০ উইন্ডফোর্স ওসি ভি২ ৬জিবি ২৭ হাজার টাকা এবং আরটিএক্স ৩০৫০ উইন্ডফোর্স ওসি ভি২ ৮ জিবি ২৯ হাজার টাকা।
আসুস: জিফোর্স জিটি ৭১০ ইভিও ২জিবি ৬ হাজার ৮০০ টাকা, ডুয়াল আরটিএক্স ৩০৫০ ৬ জিবি ২৮ হাজার ৫০০ টাকা, ডুয়াল আরটিএক্স ৩০৫০ ভি২ ৮ জিবি ৩৩ হাজার টাকা।
এমএসআই: জিফোর্স আরটিএক্স ৫০৮০ ১৬জি ইন্সপায়ার ৩এক্স ওসি প্লাস ১৬ জিবি ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা, আরটিএক্স ৩০৫০ ভেন্টাস ২এক্স ৬জি ওসি ৬জিবি ২৭ হাজার ৫০০ টাকা, আরটিএক্স ৩০৬০ ভেন্টাস ওসি ১২ জিবি ৪২ হাজার টাকা, আরটিএক্স ৪০৬০ ভেন্টাস ওসি ১৬ জিবি ৬৫ হাজার টাকা।
লজিটেক: কে১২০ ৭৭০ টাকা, পেবল কিস ২ কে৩৮০এস মাল্টি ডিভাইস ব্লুটুথ ৪ হাজার টাকা, এমকে২৪০ ওয়্যারলেস ২ হাজার ৫০০ টাকা।
এফোরটেক: কেআরএস–৮২ ৮৫০ টাকা, এফকে১১ ১ হাজার টাকা, এফজি১০১০ ওয়্যারলেস ২ হাজার টাকা।
হ্যাভিট: কেবি২৭১ আলট্রা থিন ৫০০ টাকা, কেবি২৭৫এল গেমিং ৯২০ টাকা, কেবি৪৮৮এল গেমিং ১ হাজার ৫০ টাকা, কেবি ৪৮৭এল গেমিং ১ হাজার ৩৬০ টাকা।
রয়েল ক্লুজ: আরকে৭১ ডুয়াল মোড গেমিং ৩ হাজার ৯০০ টাকা, আরকে ৮৪ ট্রাই মোড গেমিং ৪ হাজার ৯০০ টাকা।
এক্সট্রিম: কেএম০৭জি মেকানিকাল ২ হাজার ৩০০ টাকা।
এইচপি: স্মার্ট ট্যাঙ্ক ৫৮০ অল-ইন-ওয়ান কালার ইঙ্ক ১৯ হাজার টাকা, লেজার ১০০৮এ সিঙ্গেল ফাংশন ১৩ হাজার টাকা।
এপসন: ইকোট্যাঙ্ক এল৩২১০ ১৮ হাজার টাকা (রঙিন), ইকোট্যাঙ্ক এল৩২৫০ ১৯ হাজার ৫০০ টাকা (রঙিন)।
ক্যানন: পিক্সমা জি১০১০ (রঙিন) ১৪ হাজার ৫০০ টাকা, ইমেজক্লাস এলবিপি৬০৩০ লেজার প্রিন্টার (সাদা–কালো) ১৭ হাজার ৩০০ টাকা, ইমেজক্লাস এলবিপি৬০৩০ডব্লিউ লেজার প্রিন্টার (সাদা–কালো) ১৯ হাজার ৫০০ টাকা।
১ হাজার টাকা থেকে ৩৮ হাজার ৮০০ টাকা।
ম্যাক্সগ্রিন: এমজি সিলভার (৬৫০ ভিএ) ৩ হাজার ৩০০ টাকা, এমজি–এলআই–ইএপি (১২০০ ভিএ) ৬ হাজার ৭৫০ টাকা।
অ্যাপোলো: ১০৬৫ এ/১০৬৫ (৬৫০ ভিএ) ৩ হাজার ৫০০ টাকা, ১১২০এফ (১২০০ভিএ) ৬ হাজার ৬০০ টাকা ও ১২৪০ (২০০০ ভিএ) ১১ হাজার ৮০০ টাকা।
ডিজিটাল এক্স: ৬৫০ ভিএ ৩ হাজার ২০০ টাকা, ৮৫০ ভিএ ৪ হাজার ১০০ টাকা।
পাওয়ার গার্ড: ১২০০ ভিএ সিএস অফলাইন ৬ হাজার ৮০০ টাকা।
ক্যাসপারস্কি: ক্যাসপারস্কি স্ট্যান্ডার্ড ১ ব্যবহারকারী অ্যান্টিভাইরাস (১ বছর) ৬০০ টাকা, ক্যাসপারস্কি স্ট্যান্ডার্ড ৩ ব্যবহারকারী অ্যান্টিভাইরাস (১ বছর) ১ হাজার ২২৫ টাকা, ক্যাসপারস্কি টোটাল সিকিউরিটি ১ ব্যবহারকারী (১ বছর) ১ হাজার টাকা।
ইসেট: এনওডি৩২ অ্যান্টিভাইরাস ১ ব্যবহারকারী (১ বছর) ৪৫০ টাকা, ইন্টারনেট সিকিউরিটি ১ ব্যবহারকারী (৩ বছর) ১ হাজার ১৫০ টাকা, স্মার্ট সিকিউরিটি প্রিমিয়াম ১ ব্যবহারকারী (১ বছর) ২ হাজার ২৫০ টাকা।
বিটডিফেন্ডার: ইন্টারনেট সিকিউরিটি ১ ব্যবহারকারী (১ বছর) ৫৭৫ টাকা, টোটাল সিকিউরিটি ১ ব্যবহারকারী (১ বছর) ৮৫০ টাকা।
প্যান্ডা: ডোম অ্যাডভান্স ১ ব্যবহারকারী (১ বছর) ৬০০ টাকা, ডোম অ্যাডভান্স ইন্টারনেট সিকিউরিটি ৩ ব্যবহারকারী (১ বছর) ১ হাজার ৩০০ টাকা।
টিপি–লিংক: টিএল–ডব্লিউআর৮৪০এন ৩০০ এমবিপিএস ইথারনেট সিঙ্গেল–ব্যান্ড ওয়াই–ফাই ১ হাজার ৫০০ টাকা, আর্চার সি২০ এসি৭৫০ এমবিপিএস ইথারনেট ডুয়াল–ব্যান্ড ওয়াই–ফাই ২ হাজার ৪০০ টাকা, আর্চার সি৬৪ ওয়্যারলেস অ্যান্ড ইথারনেট ডুয়াল–ব্যান্ড এসি১২০০ এমবিপিএস গিগাবিট ৩ হাজার ২০০ টাকা।
ডি–লিংক: ডিআইআর–৬১৫ জেড১ ৩০০ এমবিপিএস ইথারনেট সিঙ্গেল–ব্যান্ড ওয়াই–ফাই ১ হাজার ১০০ টাকা, ডিআইআর–৮৪১ এসি১২০০ এমবিপিএস গিগাবিট ডুয়াল–ব্যান্ড ওয়াই–ফাই ২ হাজার ৫০০ টাকা।
টেন্ডা: এফ৩ ৩০০ এমবিপিএস ইথারনেট সিঙ্গেল–ব্যান্ড ওয়াই–ফাই ১ হাজার ৩০০ টাকা, এফ৬ এন৩০০ এমবিপিএস ইথারনেট সিঙ্গেল–ব্যান্ড ওয়াই–ফাই ১ হাজার ৫০০ টাকা।
আসুস: আরটি–এন১২+ ৩০০ এমবিপিএস ইথারনেট সিঙ্গেল–ব্যান্ড ওয়াই–ফাই ২ হাজার ৩০০ টাকা, আরটি–এএক্স৫২ এএক্স১৮০০ এমবিপিএস গিগাবিট ডুয়াল–ব্যান্ড ওয়াই–ফাই৬ ৭ হাজার ৩০০ টাকা।
এখানে শুধু যন্ত্রাংশের দাম দেওয়া হয়েছে। পুরো কম্পিউটার কেনার ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ সংযোজিত হবে। ঢাকার বিভিন্ন বাজার থেকে সংগৃহীত যন্ত্রাংশের দামে হেরফের হতে পারে।