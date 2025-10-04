টেসলার সাইবারট্রাক
প্রযুক্তি

সাইবারট্রাক দুর্ঘটনায় তরুণীর মৃত্যু, টেসলার বিরুদ্ধে মামলা

আহসান হাবীব

ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান টেসলার বিরুদ্ধে সাইবারট্রাকের নকশাগত ত্রুটির অভিযোগে মামলা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের এক দম্পতি। তাঁদের দাবি, ওই ত্রুটির কারণেই ক্যালিফোর্নিয়ায় গাড়ি দুর্ঘটনায় ১৯ বছর বয়সী তাঁদের মেয়ে ক্রিস্টা সুউকাহারার মৃত্যু হয়েছে।

২০২৪ সালের নভেম্বরে ক্যালিফোর্নিয়ার পিডমন্ট এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় টেসলার একটি সাইবারট্রাক গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেলে ব্যাটারি বিস্ফোরিত হয়ে আগুন ধরে যায়। তখন পেছনের আসনে বসা কলেজছাত্রী ক্রিস্টা আগুন থেকে পালাতে পারেননি। গাড়িতে আটকা পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় আরও দুই তরুণ—চালক সোরেন ডিকসন (১৯) ও যাত্রী জ্যাক নেলসন (২০) নিহত হন।

ক্রিস্টার মা–বাবা নোয়েল সুউকাহারা ও কার্ল সুউকাহারা আদালতে করা মামলায় অভিযোগ করেছেন, সাইবারট্রাকের দরজার নকশা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তাঁদের ভাষায়, গাড়িটিতে জরুরি পরিস্থিতিতে বের হওয়ার মতো কোনো কার্যকর, সহজলভ্য ও স্পষ্ট ম্যানুয়াল রিলিজ ব্যবস্থা নেই। বিদ্যুৎ–বিভ্রাটের পর তাঁদের মেয়ে গাড়ি থেকে বের হতে না পারায় আগুনের ভেতরেই প্রাণ হারান বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

টেসলার ওনার ম্যানুয়ালে বলা আছে, গাড়ির বিদ্যুৎ চলে গেলে পেছনের আসনের যাত্রীদের একটি রাবার ম্যাট সরিয়ে নিচের যান্ত্রিক তার টানতে হবে, এরপর দরজা ঠেলে খুলতে হবে। তবে সুউকাহারা পরিবারের অভিযোগ, এই প্রক্রিয়া জটিল এবং জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যকর নয়। এক বিবৃতিতে ক্রিস্টার বাবা কার্ল সুউকাহারা বলেন, ‘এমনটা কেন ঘটল, আর কেন সে গাড়ি থেকে বের হতে পারল না। একটি ট্রিলিয়ন ডলারের কোম্পানি কীভাবে এমন একটি যন্ত্র বাজারে ছাড়ে, যা এতটা অনিরাপদ?’ দুর্ঘটনার সময় ক্রিস্টার এক বন্ধু তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি গাছের ডাল দিয়ে গাড়ির সামনের কাচ ভেঙে এক যাত্রীকে উদ্ধার করেন। কিন্তু পেছনের আসনে আটকে থাকা ক্রিস্টাকে বের করে আনতে পারেননি।

দুর্ঘটনায় নিহত জ্যাক নেলসনের পরিবারের পক্ষ থেকেও টেসলার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। তাদের মামলায় বলা হয়েছে, টেসলা সাইবারট্রাকের নকশাগত ত্রুটির কারণেই একটি বেঁচে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা পরিণত হয়েছে প্রাণঘাতী আগুনে। নেলসন পরিবারের আইনজীবী ম্যাথিউ ডেভিস ব্লুমবার্গকে বলেন, এ ঘটনায় দুটি বিষয় একসঙ্গে সত্য হতে পারে। দুর্ঘটনার জন্য চালক দায়ী হতে পারেন, আবার যাত্রীদের বের হতে না দেওয়ার দায় কোম্পানিরও রয়েছে। এদিকে এসব মামলার কয়েক সপ্তাহ আগেই যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সড়ক নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ টেসলার মডেল ওয়াইয়ের দরজার হ্যান্ডল নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

