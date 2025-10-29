ভিডিও

বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও ক্যারিয়ার | পর্ব–০১ | স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৫

প্রথম আলো আয়োজিত 'স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৫' উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন : বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও ক্যারিয়ার।

পর্ব–০১

বিষয়: বিদেশে উচ্চশিক্ষায় আইইএলটিএসের গুরুত্ব ও স্মার্ট ফাইন্যান্স প্ল্যান

অতিথি

তাহনী ইয়াসমিন

বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর, ব্রিটিশ কাউন্সিল

অধ্যাপক ড. সৈয়দ আখতার হোসেন

ডিন, ফ্যাকাল্টি অব কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ডিজিটাল ইনোভেশন

ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস

শায়লা আবেদীন

সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব লায়াবিলিটি

প্রাইম ব্যাংক পিএলসি

উপস্থাপক

আনিসুল হক

আরও পড়ুন