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পিসিওএস কেন হয়, এর লক্ষণ ও চিকিৎসা | পর্ব–০১ | নুভিস্তা ফার্মা

নুভিস্তা ফার্মার আয়োজনে ‘পিসিওএস (PCOS) সচেতনতা মাস’ উপলক্ষে থাকছে পিসিওএসের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা ও সচেতনতা নিয়ে বিশেষ আলোচনা। সহযোগিতায় এলিসা ও লিয়ানা।

এ পর্বের আলোচনার বিষয় পিসিওএস (PCOS) কী, কেন হয়, এর লক্ষণ ও চিকিৎসা সম্পর্কে কী জানা জরুরি এবং পিসিওএস (PCOS) নিয়ে সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা।

অতিথি

ডা. ফারজানা দিবা

প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ

সহযোগী অধ্যাপক

রিপ্রোডাকটিভ এন্ডোক্রাইনোলজি অ্যান্ড ইনফার্টিলিটি

বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

ডা. অসীম কুমার সাহা

সহযোগী অধ্যাপক (গাইনি)

গাইনোকলজিক্যাল এন্ডোস্কোপিক সার্জন

জেলা সদর হাসপাতাল, নরসিংদী

সঞ্চালক

ডা. নুসুর আক্তার

সহযোগী অধ্যাপক (গাইনি)

গাইনি ল্যাপারোস্কোপিক সার্জন

আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

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