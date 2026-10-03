নারীদের ত্বক ও সামগ্রিক সুস্থতায় ন্যাচারাল মেডিসিনের ভূমিকা | ন্যাচারাল মেডিসিন: সুস্থতায় আস্থা

সুস্থ থাকতে ন্যাচারাল মেডিসিনের ভূমিকা নিয়ে প্রথম আলো ডটকমের বিশেষ আয়োজন ‘ন্যাচারাল মেডিসিন: সুস্থতায় আস্থা’। সহযোগিতায় স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি।
এ পর্বের আলোচনার বিষয় নারীদের ত্বকের যত্ন, হরমোনজনিত বিভিন্ন সমস্যা এবং সামগ্রিক সুস্থতায় ন্যাচারাল মেডিসিনের ভূমিকা।
অতিথি
ডা. ফারজানা দীবা
সহযোগী অধ্যাপক, রিপ্রোডাক্টিভ এন্ডোক্রাইনোলজি অ্যান্ড ইনফার্টিলিটি বিভাগ
বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
ডা. শিফ্ফিন রিজভী
সহযোগী অধ্যাপক, প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগ
আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
ডা. শারমিন জাহান
সহকারী অধ্যাপক, চর্ম ও যৌনরোগ বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ
সঞ্চালক
শ্রাবণ্য তৌহিদা